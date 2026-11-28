2026縣市長選舉｜藍白整合5縣市得票比較 藍白共推：2勝3敗 縣市 整合模式 藍白共推 民進黨 票差 新北市 民調整合 ✓ 李四川（國）

51.21%

1,120,555票 蘇巧慧

48.25%

1,055,630票 藍白勝

64,925票

2.96百分點 新竹市 現任優先 ✓ 高虹安（無）

57.44%

129,159票 莊競程

39.70%

89,261票 藍白勝

39,898票

17.74百分點 宜蘭縣 民調整合 吳宗憲（國）

44.33%

108,735票 ✓ 林國漳

53.74%

131,828票 民進黨勝

23,093票

9.41百分點 嘉義市 民調整合 張啓楷（眾）

42.25%

55,364票 ✓ 王美惠

53.28%

69,815票 民進黨勝

14,451票

11.03百分點 嘉義縣 禮讓共推 吳品叡（無）

44.12%

117,463票 ✓ 蔡易餘

55.88%

148,764票 民進黨勝

31,301票

11.76百分點 ✓ 金色底：當選 ｜ 灰色底：落選 得票數據截至11月28日晚間10時22至23分，實際票數及正式當選結果以中選會公告為準。

2026年九合一大選開票結果揭曉，國民黨與民眾黨選前共推人選的5個「藍白合」示範縣市，最終拿下新北市、新竹市2席，宜蘭縣、嘉義市與嘉義縣3席則由民進黨候選人勝出。

整體得票結構顯示，藍白合作在具備執政基礎的北部成功發揮「防堵分裂、守住版圖」效果，但在東部與中南部則未能突破綠營深耕優勢或抵擋翻轉浪潮。

民調整合3縣市（一勝兩敗）：僅新北驚險過關

新北市（守成成功）

國民黨新北市長候選人李四川（左）在民眾黨主席黃國昌依民調退選並全力輔選下，最終拿下1,120,555票（得票率51.21%）勝出，替藍白守住最大票倉。記者潘俊宏／攝影

國民黨李四川在民眾黨主席黃國昌依民調退選並全力輔選下，獲1,120,555票（51.21%），以64,925票（2.96個百分點）之差險勝民進黨蘇巧慧的1,055,630票（48.25%），無黨籍蘇輝湟獲11,833票（0.54%）。

宜蘭縣（綠營翻轉）

國民黨吳宗憲雖在民調整合勝出民眾黨陳琬惠，最終仍獲108,735票（44.33%），不敵民進黨林國漳的131,828票（53.74%），雙方差距23,093票（9.41個百分點）。

代表藍白整合出戰宜蘭縣長的國民黨候選人吳宗憲（中），面對民進黨林國漳的強勁攻勢未能守住版圖，最終獲得108,735票（得票率44.33%）落敗。記者戴永華／攝影

嘉義市（不敵基層實力）

民眾黨張啓楷經民調出線並獲國民黨撤回翁壽良相挺，但仍以55,364票（42.25%）敗給民進黨王美惠的69,815票（53.28%），差距14,451票（11.03個百分點）。

透過民調整合代表藍白出戰嘉義市長的民眾黨候選人張啓楷（前排右），最終獲得55,364票（得票率42.25%），不敵民進黨候選人王美惠。記者李宗祐／攝影

現任優先與禮讓共推2縣市（一勝一敗）：新竹高票連任、嘉縣未能撼動

新竹市（現任優先）

藍白共同力挺無黨籍現任市長高虹安，即便有國民黨出身的無黨籍何志勇參選分票（獲6,422票、2.86%），高虹安仍獲129,159票（57.44%），大勝民進黨莊競程的89,261票（39.70%）達39,898票（17.74個百分點）。

依藍白「現任者優先」協議獲得共推的無黨籍新竹市長高虹安（中），囊括129,159票（得票率57.44%）高票連任成功。圖／高虹安競選總部提供

嘉義縣（禮讓共推）

國民黨未提名並禮讓無黨籍吳品叡出戰，截至晚間22時23分（已開出539/540投開票所），吳品叡獲117,463票（44.12%），落後民進黨蔡易餘的148,764票（55.88%）達31,301票（11.76個百分點）。

獲國民黨禮讓代表在野聯盟出戰嘉義縣長的無黨籍候選人吳品叡，面對綠營基本盤優勢，最終未能撼動版圖；圖為吳品叡於雕像前合影。記者黃于凡／攝影

從選戰結果觀察，藍白在野合作在具備執政優勢的新北市與新竹市發揮關鍵穩盤作用（尤其新北僅贏不到3個百分點，若未整合恐生變數）；然而在宜蘭、嘉義縣市等選區，形式上的提名整合或禮讓仍難敵候選人個人在地深耕與政黨基本盤，基層選票未能完全轉移，成為兩黨選後檢討合作機制的焦點。