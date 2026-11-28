九合一「藍白合」5縣市成績單揭曉！北竹守住2席、宜嘉3縣市遭綠營攻下
|2026縣市長選舉｜藍白整合5縣市得票比較
|藍白共推：2勝3敗
|縣市
|整合模式
|藍白共推
|民進黨
|票差
|新北市
|民調整合
|✓ 李四川（國）
51.21%
1,120,555票
|蘇巧慧
48.25%
1,055,630票
|藍白勝
64,925票
2.96百分點
|新竹市
|現任優先
|✓ 高虹安（無）
57.44%
129,159票
|莊競程
39.70%
89,261票
|藍白勝
39,898票
17.74百分點
|宜蘭縣
|民調整合
|吳宗憲（國）
44.33%
108,735票
|✓ 林國漳
53.74%
131,828票
|民進黨勝
23,093票
9.41百分點
|嘉義市
|民調整合
|張啓楷（眾）
42.25%
55,364票
|✓ 王美惠
53.28%
69,815票
|民進黨勝
14,451票
11.03百分點
|嘉義縣
|禮讓共推
|吳品叡（無）
44.12%
117,463票
|✓ 蔡易餘
55.88%
148,764票
|民進黨勝
31,301票
11.76百分點
|✓ 金色底：當選 ｜ 灰色底：落選
|得票數據截至11月28日晚間10時22至23分，實際票數及正式當選結果以中選會公告為準。
2026年九合一大選開票結果揭曉，國民黨與民眾黨選前共推人選的5個「藍白合」示範縣市，最終拿下新北市、新竹市2席，宜蘭縣、嘉義市與嘉義縣3席則由民進黨候選人勝出。
整體得票結構顯示，藍白合作在具備執政基礎的北部成功發揮「防堵分裂、守住版圖」效果，但在東部與中南部則未能突破綠營深耕優勢或抵擋翻轉浪潮。
民調整合3縣市（一勝兩敗）：僅新北驚險過關
新北市（守成成功）
國民黨李四川在民眾黨主席黃國昌依民調退選並全力輔選下，獲1,120,555票（51.21%），以64,925票（2.96個百分點）之差險勝民進黨蘇巧慧的1,055,630票（48.25%），無黨籍蘇輝湟獲11,833票（0.54%）。
宜蘭縣（綠營翻轉）
國民黨吳宗憲雖在民調整合勝出民眾黨陳琬惠，最終仍獲108,735票（44.33%），不敵民進黨林國漳的131,828票（53.74%），雙方差距23,093票（9.41個百分點）。
嘉義市（不敵基層實力）
民眾黨張啓楷經民調出線並獲國民黨撤回翁壽良相挺，但仍以55,364票（42.25%）敗給民進黨王美惠的69,815票（53.28%），差距14,451票（11.03個百分點）。
現任優先與禮讓共推2縣市（一勝一敗）：新竹高票連任、嘉縣未能撼動
新竹市（現任優先）
藍白共同力挺無黨籍現任市長高虹安，即便有國民黨出身的無黨籍何志勇參選分票（獲6,422票、2.86%），高虹安仍獲129,159票（57.44%），大勝民進黨莊競程的89,261票（39.70%）達39,898票（17.74個百分點）。
嘉義縣（禮讓共推）
國民黨未提名並禮讓無黨籍吳品叡出戰，截至晚間22時23分（已開出539/540投開票所），吳品叡獲117,463票（44.12%），落後民進黨蔡易餘的148,764票（55.88%）達31,301票（11.76個百分點）。
從選戰結果觀察，藍白在野合作在具備執政優勢的新北市與新竹市發揮關鍵穩盤作用（尤其新北僅贏不到3個百分點，若未整合恐生變數）；然而在宜蘭、嘉義縣市等選區，形式上的提名整合或禮讓仍難敵候選人個人在地深耕與政黨基本盤，基層選票未能完全轉移，成為兩黨選後檢討合作機制的焦點。
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