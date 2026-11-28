桃園市長選舉結果出爐，國民黨籍市長張善政以64萬7498票、得票率55.68％，擊敗獲51萬5453票、得票率44.32％的民進黨候選人黃世杰，順利連任。雙方相差13萬2045票，差距比2022年張善政擊敗鄭運鵬時的12萬8589票還大；張善政更拿下全市13個行政區中的11區，僅在大園、新屋落敗，成功替國民黨守住桃園。

桃園市本次選舉共1479個投票所，晚間9時18分全數完成開票。桃園市選委會統計，市長選舉人數194萬3537人，投票率60.43％，較2022年的59.46％增加近1個百分點。

從得票數觀察，今年張善政比上屆多拿8萬9926票，得票率由52.02％升至55.68％。黃世杰比上屆鄭運鵬多出8萬6470票，增加票數與2022年民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清合計約8.5萬票相當，顯示綠營選票有所回流，但未能縮小與張善政的差距。

2022年張善政唯一落敗的觀音區，今年以1005票反勝，得票率51.31％；不過上屆僅以300多票險勝的大園、新屋，今年分別由黃世杰以382票、827票翻轉。新屋是黃世杰家鄉，加上海線向來是綠營基本盤，沿海3區呈現藍綠互有消長。

深入觀察桃園票倉，張善政在中壢區贏3萬5073票，得票率58.11％，與上屆相當；平鎮、八德分別贏1萬8643票、1萬5291票，差距都比上屆大。桃園區藍綠差距由上屆2萬3765票縮小至1萬6542票，黃世杰在桃園區比鄭運鵬多拿約2.5萬票，是綠營追近最明顯的區域。南桃園客家區則仍是藍營票倉，張善政在龍潭區得票率62.77％，復興區更達75.15％。

選戰期間，張善政以4年施政成果為主軸，訴求捷運、市立醫院等建設政績；黃世杰猛攻公車、捷運綠線進度等市政議題，選戰後期並挾「洋流」聲勢急起直追。

面對綠營追趕，張善政最後階段一方面針對埤塘光電、龍科三期等議題與中央交鋒，一方面密集站路口、車隊掃街催票，最終穩住選情，並進一步擴大4年前的勝選差距，守住北台灣重要的直轄市版圖。