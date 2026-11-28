九合一選舉結果揭曉。國民黨主席鄭麗文在中央黨部發表談話，除了鞠躬感謝選民支持，也二度感謝新北市長侯友宜大力輔選，這次選舉雖有不盡人意之處，會全面啟動檢討，未來國民黨仍有非常艱困的任務和使命要完成；不過，鄭麗文談話中未提台中敗選，對於是否調整黨務人事和訪英事宜，皆未回應。

鄭麗文晚間偕黨務主管與青年團成員在中央黨部發表談話。

鄭麗文先是鞠躬表示，感謝這次所有投票支持國民黨的選民，台灣是有成熟民主制度的地方，多年來走到今天，非常珍惜台灣民主成就。今天台灣再次展現選民最高民主素養，完成重要地方選舉，也感謝選戰中辛苦努力負責輔選的幹部、黨工、志工，「協助候選人打完這場選戰的所有朋友，你們辛苦了。」

鄭麗文說，恭喜所有當選者，也希望國民黨提名的各層當選人，不管是基層村里長還是六都市長，期許當選後一定不要忘記選民的期待，大家肩上有非常重要的責任，未來四年任期，一定要每分每秒全力為所屬選區建設，拿出漂亮成績單，符合選民期待。

對於選舉失利的候選人，鄭麗文也喊話「辛苦了」，知道大家已經盡全力，接下來不管勝選、敗選，全台所有縣市選區，都要進行最完整徹底的檢討。

鄭麗文說，這次選舉跟以往非常不同，台灣民主化多年後，今年選舉是司法介入最粗暴、規模最大的一次，選舉期間一直到昨天選前之夜，她都還陪伴絕食的候選人，對司法表達抗議。這次選舉受到司法介入最深、影響最大的就是宜蘭、新竹，以及彰化，面對如此嚴重寒蟬效應，國家機器全面出動，黨中央也盡所有能力支援奮戰的候選人。

鄭麗文說，當然，這些地方的敗選不只是因為司法強力介入，地方整合、國民黨的團結，永遠是逃不掉的必修課。但選舉結果，她還是非常感謝所有地方組織幹部和候選人，從未放棄努力到最後一刻，雖結果不盡人意，但他們的辛苦，大家都看見了。

鄭麗文提到，新竹縣黨部主委楊文科、彰化縣黨部主委蕭景田稍早都向她提出辭呈，但是這場選舉還是讓她感受到非常遺憾和一絲不甘。「因為票開出來，大家都不看好的彰化，最後選票還是相當接近，」要檢討的地方很多，努力的空間更大，還有花蓮、雲林非常有可能要驗票，因為票數非常接近。

鄭麗文說，一心一意全力輔選的黨工，以及即將要卸任的全台灣優質執政縣市首長，即使要交棒都還全力在幫國民黨輔選，其中她特別想感謝侯友宜，在這麼艱險的選戰中，有他的強大輔選力道，「是最後能讓我安心的重要力量。」

鄭麗文說，接下來國民黨會在全台灣謝票，也會進行徹底檢討，同時，他們沒有時間顧影自憐、療傷止痛，不管勝敗，還有非常多工作等著他們，未來馬上有立委補選和議長選舉，「我們要立刻完成整隊投入選戰，更不要說2028大選，必須立刻進行準備。」期許國民黨全黨上下，明天天亮繼續奮戰努力，在每個崗位上發揮最大角色與功能。