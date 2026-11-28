桃園市長張善政成功連任，他今晚8時許抵達競選總部發表當選感言，感謝市民再給他四年服務桃園的機會，並強調當選不只是個人榮耀，更是肩負市民期待的責任。張善政表示，每一張選票都代表市民對他個人的肯定、對過去四年市政團隊施政成果的認同，以及對未來四年的期待。

張善政指出，此次與桃園市議會議長邱奕勝聯手參選，是桃園首例、也是全台首例，象徵過去四年府會合作順利，未來也將持續攜手推動市政。感謝市政團隊，過去四年共同面對各項挑戰，逐步兌現對市民的承諾，也很抱歉選舉期間，市府團隊受到很多打壓跟委屈，但最終獲得市民以選票肯定。

他也感謝選舉期間市政團隊堅守崗位，讓桃園各項建設沒有停歇、公共服務沒有打折，並向所有市府同仁表達謝意。此外，競選團隊、地方幹部、志工及年輕朋友在選戰期間早出晚歸、走遍桃園各地，也都是此次勝選的重要力量。

張善政也特別感謝妻子張琦雅及人在美國的兒子，感謝一路體諒、支持跟陪伴，尤其選戰期間兒子從美國打電話來，也只能匆匆掛斷，謝謝家人的體諒，能讓他心無旁騖，為桃園打拚。

張善政也提到競選對手黃世杰，選舉過程雖然雙方政見、理念不同，也有不少議題交鋒，但民主政治的可貴，就在於不同聲音能促使城市反思與進步，選舉期間各界提出的建議，都會作為市府未來施政改進的參考。他強調，不論市民這次投給誰，他都是桃園所有市民的市長。

張善政也誠懇向行政院及中央政府提出請託，「選舉有藍綠，但是建設沒有藍綠；政黨有競爭，但是市民的幸福是我們共同的責任。桃園有好幾項建設、政策，正在非常關鍵的階段，需要中央和地方攜手合作才能完成。」

他指出，桃園捷運綠線即將進入重要測試及履勘程序，期待交通部協助相關作業順利完成，朝年底通車目標努力；桃園可負擔住宅自治條例已於今年5月送進行政院，希望中央儘早核定相關程序，讓桃園年輕人早日看見安居的希望。

至於攸關桃園及台灣高科技產業發展的龍科三期計畫，張善政也希望中央與地方加速合作，帶動桃園產業發展。張善政強調，只要是對桃園、對台灣有利的事，他都願意以最大誠意與中央合作。

張善政最後表示，市府團隊過去四年已為桃園打下基礎，未來四年將讓更多建設開花結果，讓市民實際感受到城市進步。他認為，一座城市是否成功，不在於候選人贏得多少選票，而在於市民生活是否變得更好，這次勝選不是個人的勝利，而是桃園向前邁進的新起點。

桃園市長張善政（前左）成功連任，他發表勝選感言後在台上擁抱妻子張琦雅（前右）。記者黃仲明／攝影

桃園市長張善政（右三）成功連任，他在舞台上感謝支持者。記者黃仲明／攝影