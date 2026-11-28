九合一選舉結果出爐，民眾黨主席黃國昌和前主席柯文哲晚上在黨部召開記者會。黃國昌向當選台北市議員的吳怡萱和許甫等人恭喜，記者會結束後也高興的自拍合照。

黃國昌說，代表臺灣民眾黨，向今天每一位走入投票所行使公民權利的臺灣人民，表達最誠摯的感謝。今天不管你的選擇是什麼？每一張選票都是人民意志的展現，也是台灣最珍貴的民主力量，特別要利用這個機會，向這段時間所有台灣民眾黨的候選人，所有的黨職工作同仁，所有的選務同仁，所有的志工，更重要的是所有臺灣民眾黨的支持者以及小草說一聲：謝謝大家，你們辛苦了。

黃國昌感謝表示，4年前，臺灣民眾黨拿下了14席的議員。4年後的今天，臺灣民眾黨在全國已經確定拿下超過30位以上的議員席次。同時，過去在台北市有黨團，現在臺灣民眾黨在新北市、在臺中市、在新竹縣、在新竹市以及彰化縣也會成立黨團，在全國接下來可以順利的成立6個黨團。這不僅僅是席次上面的成長，更代表了台灣民眾到過去4年在地方上面的耕耘，在國會的監督，以及所堅持的價值，獲得了支持者的肯定。