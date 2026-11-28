藍白共推的嘉義市長候選人張啓楷敗選，他將落敗原因歸咎於自己深耕地方時間不足，「兩年多的拚命，終究比不上對方22年的深耕」，但認為此次藍白合仍是成功的示範，有助於接下來的嘉義市立委補選及2028年總統大選。現場支持者不捨落淚，有人大喊「選立委」，張啓楷則表示，「啓楷不會離開嘉義！」至於未來是否投入立委補選，將由藍白兩黨共同討論。

「很抱歉讓大家失望了」，張啓楷今晚在市長黃敏惠等人陪同下發表敗選感言，數度向支持者致歉，並頻頻安慰台下落淚的支持者。他說，自己兩年多前才擔任立委，去年底獲民眾黨提名，歷經今年1月至4月的藍白整合，幾乎是用生命投入這場選舉，但地方根基仍不夠深，「我們共同打了美好的一仗，請大家不要哭。」

嘉義市是此次地方選舉藍白合示範區，敗選是否影響未來藍白合作？張啓楷表示，這次落敗主要是自己深耕地方時間不足，但在黃敏惠整合下，國民黨7名現任議員共同投入，柯文哲及兩黨重要幹部也多次到嘉義助選，展現藍白合作的凝聚力。他相信這次合作經驗可延續至立委補選，甚至2028年總統大選，讓在野力量整合，仍有政黨輪替的機會。

對於下一步政治動向，張啓楷說，「市長黃敏惠是我的隊長，啓楷是隊員之一」，只要嘉義市有需要，他都會全力以赴，未來如何布局，將由藍白兩黨共同討論，「職位沒有那麼重要，啓楷的心就在嘉義，啓楷的根也在嘉義。」

張啓楷也恭喜對手王美惠當選，呼籲延續黃敏惠的市政建設，不要在蘭潭設置光電板，持續爭取高架輕軌及65歲以上長者健保費全免等政策。

黃敏惠表示，嘉義是民主聖地，不分藍綠，但要明辨是非，這次凝聚的不只是藍白，而是更多期待台灣及嘉義進步的力量。她也提及昨天選前之夜，雙方陣營在激情中，到了晚上10時有默契地停止活動，展現嘉義市的民主風範。

嘉義市長選舉開票期間，競選總部內氣氛凝重，張啓楷關注開票結果。記者李宗祐／攝影

嘉義市長選戰落幕，藍白陣營團隊成員牽手展現團結，喊話支持者不要灰心，繼續為嘉義市努力。記者李宗祐／攝影