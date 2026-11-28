今天是新竹市長選舉投票，現任市長高虹安成功連任。根據中選會資料，高虹安這次拿下12萬9159票，正式刷新新竹市長選舉史上最高得票紀錄（此前最高紀錄為2005年林政則的 11萬2221票）。另外，市議員部分，台灣民眾黨竹市議員從原本的2席增至5席，已達成立黨團門檻，並成為竹市議會第三大政黨。

高虹安將於明天上午9點30分在競選總部舉行謝票，今晚發表談話時，她說，今天大家一起完成了一場偉大的民主選舉，每一位走進投票所的市民，都為新竹市的下一個四年做出了自己的選擇。謝謝大家珍惜手中的這一票，也謝謝新竹市民再一次把市長的責任託付給她。這一票的分量她會記在心裡，用接下來四年的努力工作來回應。

另外，高虹安說，這場選舉中很多候選人提出其政見，接下來，她會請市府團隊把這些政見一項一項整理，不分黨派，只要對新竹市有幫助、實務可行的，她都會認真研究如何推動，哪些可以接上現有的計畫，哪些需要籌措經費，哪些需要和議會、中央或鄰近縣市一起合作，她會務實評估，也會向市民說明進度。

值得一提的是，這場選舉也讓民眾黨成為新竹市議會第三大政黨，市議員選舉開票結果今晚出爐，國民黨12席仍是議會最大黨，民進黨9席、民眾黨5席、時代力量3席、無黨籍6席，其中民眾黨達成立黨團門檻。