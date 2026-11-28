花蓮縣長選舉超激烈，無黨籍張峻宣布差距僅268票要驗票。國民黨籍游淑貞晚間由立委傅崐萁陪同抵達競總，她未回應驗票問題，數度鞠躬向支持者致謝，表示此時此刻花蓮人團結一心共同創造美好花蓮。

這場史上最膠著的花蓮縣長選舉，游淑貞、張峻從開票之後就激烈互咬，張峻雖說努力不夠，但未宣布敗選，強調要驗票。

游淑貞也沒有自行宣布當選，晚間8時55分與傅崐萁到設在縣黨部的競選總部，多次鞠躬向支持者致謝。支持者大喊「游縣長、我愛妳」，不少女性支持者上前擁抱。

游淑貞感謝支持者，她會用毅力、耐力、智慧、創意來走好每一個穩健的路，也會尊重所有31萬鄉親意見、也願意納入不同的聲音，作為未來施政方針。

她說，會落實 0到120歲的全民照顧與社會福利，以及普發2萬來擴大內需的承諾，在這裡無分你我，此時此刻花蓮人團結一心共同為花蓮努力承擔、共同創造美好花蓮。

媒體詢問對手要提驗票，游淑貞並未回應；傅崐萁說「一切依法行政」，隨後兩人同車展開謝票行程。

國民黨花蓮縣長游淑貞（右二）未回應對手要求驗票，與立委傅崐萁展開車隊謝票。記者王燕華／攝影

國民黨花蓮縣長游淑貞（中）與立委傅崐萁晚間近9時到競選總部，鞠躬感謝支持。記者王燕華／攝影

國民黨花蓮縣長游淑貞晚間近9時抵達競選總部，感謝支持者。記者王燕華／攝影