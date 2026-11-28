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2026花蓮縣長當選結果／只差268票！游淑貞鞠躬感謝支持者 未回應對手提驗票
花蓮縣長選舉超激烈，無黨籍張峻宣布差距僅268票要驗票。國民黨籍游淑貞晚間由立委傅崐萁陪同抵達競總，她未回應驗票問題，數度鞠躬向支持者致謝，表示此時此刻花蓮人團結一心共同創造美好花蓮。
這場史上最膠著的花蓮縣長選舉，游淑貞、張峻從開票之後就激烈互咬，張峻雖說努力不夠，但未宣布敗選，強調要驗票。
游淑貞也沒有自行宣布當選，晚間8時55分與傅崐萁到設在縣黨部的競選總部，多次鞠躬向支持者致謝。支持者大喊「游縣長、我愛妳」，不少女性支持者上前擁抱。
游淑貞感謝支持者，她會用毅力、耐力、智慧、創意來走好每一個穩健的路，也會尊重所有31萬鄉親意見、也願意納入不同的聲音，作為未來施政方針。
她說，會落實 0到120歲的全民照顧與社會福利，以及普發2萬來擴大內需的承諾，在這裡無分你我，此時此刻花蓮人團結一心共同為花蓮努力承擔、共同創造美好花蓮。
媒體詢問對手要提驗票，游淑貞並未回應；傅崐萁說「一切依法行政」，隨後兩人同車展開謝票行程。
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