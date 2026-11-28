2026年九合一選舉開票進入最後階段，雲林縣與花蓮縣長選戰雙雙陷入歷年罕見的極限拉鋸。

根據《聯合新聞網》截至晚間9時34分更新的即時開票統計，在兩縣開票進度皆達97%之際，雲林縣與花蓮縣的領先者勝差皆僅有0.2個百分點，票數差距分別縮小至528票與329票，雙雙跨過《選罷法》規定的千分之三（0.3%）重新計票門檻，讓兩縣最後計票結果與廢票認定成為全台關注焦點。

檢視雲林縣長選情，全縣20個鄉鎮市呈現壁壘分明的「山綠海藍」板塊對決，甚至出現「贏區數卻輸總票數」的特殊現象。

雲林縣長選舉開票版圖大致呈現「山綠海藍」格局，國民黨張嘉郡在多個海線鄉鎮領先，民進黨劉建國則在斗六市等地取得優勢，最終結果仍待確認。

統計顯示，民進黨候選人劉建國在全縣20個行政區中拿下11區，雖在第一大票倉斗六市以52.9%得票率勝出，但國民黨候選人張嘉郡僅憑9個鄉鎮市便在總得票數以171,246票（49.3%）微幅領先劉建國的170,718票（49.1%），主因張嘉郡在本命區虎尾鎮拿下54.5%，並於海線麥寮鄉（59.3%）、臺西鄉（57.6%）大勝拉高得票率，成功逆轉勝出528票。

此外，雲林縣多個搖擺鄉鎮的得票差距極小，成為牽動驗票結果的關鍵分水嶺。

在各行政區得票結構中，北港鎮由劉建國以49.2%得票率微幅領先，是全縣唯一領先者未過半的激戰區；緊接著崙背鄉（劉建國51.2%）、元長鄉（張嘉郡51.3%）、大埤鄉（劉建國51.4%）及斗南鎮（劉建國51.4%）的領先幅度皆在3個百分點以內，一旦後續啟動重新計票，這些五五波鄉鎮的些微票數增減都可能左右最終勝負。

2026雲林縣長選舉得票分析 候選人 得票數 得票率 張嘉郡（國） 171,246 49.3% 劉建國（民） 170,718 49.1% 前兩名票差 528票（約0.2個百分點） 四大關鍵票倉 行政區 領先者 得票率 麥寮鄉 張嘉郡 59.3% 臺西鄉 張嘉郡 57.6% 虎尾鎮 張嘉郡 54.5% 斗六市 劉建國 52.9% 五大激戰鄉鎮 北港鎮 劉建國 49.2% 崙背鄉 劉建國 51.2% 元長鄉 張嘉郡 51.3% 大埤鄉 劉建國 51.4% 斗南鎮 劉建國 51.4% 劉建國領先11區，張嘉郡領先9區但總票數占優 票差低於千分之三，重新計票成焦點 資料來源：聯合新聞網，11月28日晚間9時34分，開票進度97%，非最終結果。

鏡頭轉向東台灣，花蓮縣長選戰在國民黨游淑貞、無黨籍張峻與魏嘉賢「三腳督」激戰下，同樣打出僅差329票的驚險戰局。截至晚間9時34分，游淑貞以60,751票（37.7%）暫時領先張峻的60,422票（37.5%），魏嘉賢則獲39,504票（24.5%）；從全縣13個行政區觀察，游淑貞雖在10個鄉鎮領先，但受三強分票影響，在最大票倉吉安鄉僅以38.4%險勝，而張峻則以35.5%拿下人口最多的花蓮市，雙方在兩大都會區互別苗頭、戰成平手。

花蓮縣長選舉開票版圖，國民黨游淑貞在多數鄉鎮暫居領先，無黨籍張峻則在光復鄉等地取得優勢，最終結果仍待確認。

真正讓花蓮戰局拉近到百票差距的關鍵，在於張峻於本命區光復鄉狂拿62.1%得票率，成為全縣唯一得票率突破六成的行政區，並結合鳳林鎮（43.5%）的領先優勢，一口氣彌補了在其他10個鄉鎮微幅落後的差距。

在雲林、花蓮兩縣勝差雙雙落入0.2個百分點的高度緊繃格局下，最後未開出的投開票所結果以及無效票認定爭議，都將直接決定縣長寶座獎落誰家。