僅差數百票！雲林、花蓮縣長激戰引爆重新計票焦點 勝差均低於千分之三門檻
2026年九合一選舉開票進入最後階段，雲林縣與花蓮縣長選戰雙雙陷入歷年罕見的極限拉鋸。
根據《聯合新聞網》截至晚間9時34分更新的即時開票統計，在兩縣開票進度皆達97%之際，雲林縣與花蓮縣的領先者勝差皆僅有0.2個百分點，票數差距分別縮小至528票與329票，雙雙跨過《選罷法》規定的千分之三（0.3%）重新計票門檻，讓兩縣最後計票結果與廢票認定成為全台關注焦點。
檢視雲林縣長選情，全縣20個鄉鎮市呈現壁壘分明的「山綠海藍」板塊對決，甚至出現「贏區數卻輸總票數」的特殊現象。
統計顯示，民進黨候選人劉建國在全縣20個行政區中拿下11區，雖在第一大票倉斗六市以52.9%得票率勝出，但國民黨候選人張嘉郡僅憑9個鄉鎮市便在總得票數以171,246票（49.3%）微幅領先劉建國的170,718票（49.1%），主因張嘉郡在本命區虎尾鎮拿下54.5%，並於海線麥寮鄉（59.3%）、臺西鄉（57.6%）大勝拉高得票率，成功逆轉勝出528票。
此外，雲林縣多個搖擺鄉鎮的得票差距極小，成為牽動驗票結果的關鍵分水嶺。
在各行政區得票結構中，北港鎮由劉建國以49.2%得票率微幅領先，是全縣唯一領先者未過半的激戰區；緊接著崙背鄉（劉建國51.2%）、元長鄉（張嘉郡51.3%）、大埤鄉（劉建國51.4%）及斗南鎮（劉建國51.4%）的領先幅度皆在3個百分點以內，一旦後續啟動重新計票，這些五五波鄉鎮的些微票數增減都可能左右最終勝負。
|2026雲林縣長選舉得票分析
|候選人
|得票數
|得票率
|張嘉郡（國）
|171,246
|49.3%
|劉建國（民）
|170,718
|49.1%
|前兩名票差
|528票（約0.2個百分點）
|四大關鍵票倉
|行政區
|領先者
|得票率
|麥寮鄉
|張嘉郡
|59.3%
|臺西鄉
|張嘉郡
|57.6%
|虎尾鎮
|張嘉郡
|54.5%
|斗六市
|劉建國
|52.9%
|五大激戰鄉鎮
|北港鎮
|劉建國
|49.2%
|崙背鄉
|劉建國
|51.2%
|元長鄉
|張嘉郡
|51.3%
|大埤鄉
|劉建國
|51.4%
|斗南鎮
|劉建國
|51.4%
|劉建國領先11區，張嘉郡領先9區但總票數占優
|票差低於千分之三，重新計票成焦點
|資料來源：聯合新聞網，11月28日晚間9時34分，開票進度97%，非最終結果。
鏡頭轉向東台灣，花蓮縣長選戰在國民黨游淑貞、無黨籍張峻與魏嘉賢「三腳督」激戰下，同樣打出僅差329票的驚險戰局。截至晚間9時34分，游淑貞以60,751票（37.7%）暫時領先張峻的60,422票（37.5%），魏嘉賢則獲39,504票（24.5%）；從全縣13個行政區觀察，游淑貞雖在10個鄉鎮領先，但受三強分票影響，在最大票倉吉安鄉僅以38.4%險勝，而張峻則以35.5%拿下人口最多的花蓮市，雙方在兩大都會區互別苗頭、戰成平手。
真正讓花蓮戰局拉近到百票差距的關鍵，在於張峻於本命區光復鄉狂拿62.1%得票率，成為全縣唯一得票率突破六成的行政區，並結合鳳林鎮（43.5%）的領先優勢，一口氣彌補了在其他10個鄉鎮微幅落後的差距。
在雲林、花蓮兩縣勝差雙雙落入0.2個百分點的高度緊繃格局下，最後未開出的投開票所結果以及無效票認定爭議，都將直接決定縣長寶座獎落誰家。
|2026花蓮縣長選舉得票分析
|候選人
|得票數
|得票率
|游淑貞（國）
|60,751
|37.7%
|張峻（無）
|60,422
|37.5%
|魏嘉賢（無）
|39,504
|24.5%
|前兩名票差
|329票（約0.2個百分點）
|四大關鍵票倉
|行政區
|領先者
|得票率
|吉安鄉
|游淑貞
|38.4%
|花蓮市
|張峻
|35.5%
|光復鄉
|張峻
|62.1%
|鳳林鎮
|張峻
|43.5%
|游淑貞領先10區，張峻靠光復鄉等票倉縮小差距
|票差低於千分之三，重新計票成焦點
|資料來源：聯合新聞網，11月28日晚間9時34分，開票進度97%，非最終結果。
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