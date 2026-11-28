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2026嘉義縣長當選結果／吳品叡拿11萬票競選失利 得票率44%贏過上屆王育敏
嘉義縣長選舉開票，無黨籍候選人吳品叡目前拿下11萬3131票、得票率44%，由對手自行宣布當選。雖然選戰失利，但從吳品叡得票率推估，支持者屬性跨越藍綠，但得票率超越上屆國民黨候選人王育敏的37.15%，表現值得肯定。
吳品叡表示，感謝所有好朋友這段時間陪伴她走過每一步，勇敢且堅定地為嘉義站出來，大家真的都做得非常好，已經非常盡力了。同時，她也感謝在台前、幕後陪伴的支持者，以及支持她的家人及團隊，還有非常勇敢的嘉義縣民。
吳品叡此次以無黨籍身分參選，整合部分藍營及無黨籍支持力量，展現親民及人和形象，得票率達44%。雖然選戰未能翻轉嘉義縣政治版圖，但票數反映其在地方累積的支持，未來動向也備受地方政治圈關注。
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