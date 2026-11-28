九合一選舉落幕，國民黨守住基北北桃。國民黨前主席朱立倫表示，善良與實在的力量，贏得市民的認同、贏得民主的肯定，勝選不是努力的終點，而是承擔責任的起點；選舉過後，放下對立、凝聚共識，繼續一步一腳印、腳踏實地，為市民打拚、為台灣努力。

朱立倫指出，選舉有輸贏，但市政沒有輸贏，民主更沒有輸贏。中華民國要繼續前進，需要透過一次又一次民主的選擇，也需要在每一次的競爭過後，重新凝聚共識、攜手前進。

朱立倫說，台灣民主最可貴的地方，就在於無論選舉結果如何，隔天依然能夠回歸日常、繼續工作、繼續生活，為我們共同熱愛的土地一起努力。稍早他也分別與4位市長通過電話，恭喜4位市長順利當選，繼續合作為基北北桃共同努力打拚。

朱立倫說，市民的每一票肯定與支持，都是未來努力推動市政最重要的力量；而對於那些沒有將選票投給國民黨的市民朋友，同樣要心懷感謝，更要努力傾聽、理解他們的期待，因為那代表著國民黨還有更多進步與努力的空間。

朱立倫說，勝選不是努力的終點，而是承擔責任的起點。選舉過後，放下對立、凝聚共識，我們繼續一步一腳印、腳踏實地，為市民打拚、為台灣努力。謝謝所有偉大的市民，做出最有智慧選擇。