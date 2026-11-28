台東縣長選舉落敗，民進黨候選人陳瑩晚間發表敗選感言，現場自彈自唱，向支持者表達感謝，也為競選團隊打氣。她強調，這場選舉民進黨並沒有輸，整體選戰完成良好整合，交出漂亮成績單，下周一將回到立法院，繼續為台東爭取建設與預算，向支持者喊話：「大家不要太難過，我都在。」

陳瑩首先感謝選戰期間投入的工作團隊、志工、家人、黨部及所有候選人，也特別感謝返鄉投票的支持者，甚至有人遠從紐西蘭回台投票，讓她相當感動。她形容這場選戰是一場美好的戰役，雖然結果未如預期，但大家已經打了一場漂亮的仗。

她表示，這次選戰民進黨完成相當好的整合，展現黨內大團結，希望這股力量能夠持續延續，因為接下來還要面對下一屆立委選舉。她與台東市長候選人翁聖惠搭檔，擔任母雞帶動議員及基層候選人，笑稱兩人堪稱民進黨史上「顏值最高的組合」，也讓小雞選情受到帶動。

陳瑩指出，這次民進黨議員候選人及基層參選人都有不錯表現，議員候選人全部已順利當選，村里民代表新人也有亮眼開票成績。她認為，兩人已經達成帶動團隊的任務，交出漂亮成績單。

她也提到，民進黨在這次選舉取得足以組成議會黨團的席次，未來將透過黨團運作，強化議會監督力量，尤其民眾關心納稅錢及縣府預算如何運用，議員有責任把關，讓每一分錢都用在民眾身上，並要求施政公開透明。

陳瑩表示，選舉結果必須尊重，少數服從多數，未來大家仍要共同面對、共同承擔。雖然這次提出許多政策及政見，未能有機會親自落實，但她不會因此停下腳步，下周一就會回到立法院，繼續為台東爭取更多預算及更好的政策。

民進黨三位議員候選人（左起陳炫諭、簡維國、黃治維）順利當選，足以組成議會黨團的席次。記者尤聰光／攝影