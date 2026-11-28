嘉義市長選舉民進黨王美惠勝出，嘉義市再次政黨輪替。王美惠當選市長，遺留的立委席次將進行補選，誰能接棒備受關注。即將卸任的國民黨籍市長黃敏惠被視為熱門人選，但她對是否投入立委補選始終未鬆口，也未表達放棄。

黃敏惠今晚前往王美惠競選總部祝賀當選，媒體詢問未來立委補選接棒人選，黃敏惠表示，民主政治就是政黨競爭，最重要的是理性競爭、選出優秀人才，並且傾聽民意。

黃敏惠指出，市長選舉結果揭曉後，市府接下來最重要的工作，就是將市政完整交接給新任市長王美惠，確保市政順利銜接，讓城市發展不因人事更替而中斷。至於王美惠留下的立委席次，黃敏惠並未點名特定人選，也沒有正面回應是否親自參選。

她強調，民主政治應透過理性、公平的競爭，讓優秀人才接受民意檢驗，選出真正能代表民意的人選。黃敏惠表示，未來立委補選由誰接棒，應尊重民主機制，最重要的是多傾聽民意，透過理性競爭選出好人才。