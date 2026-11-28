嘉義縣長選舉開票，民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘目前拿下13萬3006票、得票率56%，自行宣布當選。蔡易餘攜手當選的朴子市長王如經、議員陳怡岳走出競選總部謝票，感謝所有鄉親的支持，還有支持者放煙火慶祝，充滿歡樂氣氛。

蔡易餘2012年返鄉參選海區立委敗選，留在嘉義持續耕耘4年，2016年起當選立委連任至今，深受地方支持者肯定，今年轉戰嘉義縣長拿下56%得票率，僅阿里山鄉輸266票，其餘17個鄉鎮市得票數都高5成，顯見綠營版圖穩固。

蔡易餘說，感謝所有鄉親支持，他一定會全力以赴，展現活力及戰鬥力，同時也感謝縣長翁章梁施政佳績，未來將延續農工科技大縣政策；選後1個月他會籌組最強的縣府團隊，未來將攜手中央合作，發展嘉義黃金十年。

蔡易餘表示，他在今年選戰中給自己打出好成績，但也觀察到山區支持度不如海區，他將在山區深耕，讓山區鄉親能像海區鄉親一樣信任他，他會持續傾聽民意、不讓大家失望，並維持良好的府會關係，和諧推動縣政發展。