九合一大選高雄市長開票結束，民進黨候選人賴瑞隆以77萬4882票擊敗國民黨對手柯志恩的67萬728票，賴瑞隆選戰主打「尊邁」，得票數也「超車」陳其邁三次高雄市長選舉，加上議會單獨過半，民進黨在高雄市贏來二度全面執政機會。

高雄市長選舉自2010年縣市合併以來，陳菊在2014年大選創下最高得票數紀錄，以99萬3300票大勝對手，但2018年民進黨執政優勢被現任立法院長韓國瑜翻盤，直到2020年罷韓後由市長陳其邁補選勝出。

陳其邁共參選三次高雄市長，2018年以74萬2239票、44.79%敗給韓國瑜，2020年補選雖拿下7成得票率，但因投票率僅4成多，陳其邁補選得票數僅拿到67萬1804票，2022年則以58.1%得票率、76萬6147票勝出。

此次高雄市長投票率僅為62.84%，賴瑞隆最終得票數為77萬4882票，得票率52.90%，雖得票率未能超車陳其邁，但得票數則勝過陳其邁各次市長選舉，加上議會單獨過半，民進黨在高雄市將贏來自2014年後，二度全面執政機會。