民進黨台中市長候選人何欣純（左二）宣布當選。記者黃仲裕／攝影

台中市長選舉落幕，民進黨候選人何欣純席捲77萬票，以超過五成得票率擊敗國民黨候選人江啟臣。何在盛大的歡呼聲中抵達競總，感謝台中市長盧秀燕與對手江啟臣，期許未來她在台中、江在立院，攜手為台中；何提到落選的台北市長候選人沈伯洋，希望大家一起做沈的星星。

何欣純晚上8時45分許抵達競總，現場早已被支持者擠得水洩不通，競總估計超過5000人，響起如雷震耳的「台中的市長何欣純」、「我們的市長何欣純」；何感謝競總主委蔡其昌、總幹事邱太三以及所有競選團隊和志工，更感謝所有市民。

何欣純說，今天投票結果不是她個人的勝利，是全體市民的勝利，所有希望改變台中、讓台中更好的市民共同寫下新的歷史，也感謝台中隊所有議員參選人這段時間的打拚，以及今天自發監票的志工；今晚所有人都該為自己感到驕傲，這次共同改變台灣選舉文化，用正面願景帶來光芒與希望。

何欣純特別說，要為所有台灣隊的夥伴打氣，尤其是沈伯洋，「台中永遠是你第二個家」，大家一起做沈的星星；她也感謝盧秀燕過去8年辛苦，感謝江啟臣，選舉已經結束，未來還需要江在立院，地方中央攜手為台中努力。何承諾，接下來4年全力以赴，打造台中成為首都格局國際城市。

媒體詢問何上任後的市政團隊，何欣純表示第一時間還沒有好想法，但會不分黨派用人唯才，海納百川，做市民的市長，只要是人才都願意納入團隊，因為市民期待的是新市府、新氣象。對於她卸任立委後補選相關事宜，何說還沒想過，就按照程序。

媒體問各區開票狀況，何欣純強調，感謝市民肯定她的一步一腳印，去年開始走遍29區、625里、620社區，握遍每個市民的手，傳遞溫暖，市民也用選票回報；所有大台中的市民都是家人，每區都開得很漂亮，不分山海屯城，好的要更好，不足的要投入資源，讓市民感受到直轄市應有的水準。

媒體問是否已聯繫江啟臣，何欣純回答目前還沒；至於是否有聯繫沈伯洋，何說沈剛剛還在致詞，她第一時間已經透過幕僚傳達訊息，等一下再打電話。選後要做的事情，何表示會先車掃3天，走遍29個行政區，好好向市民謝票。

本次選舉綠營議員破紀錄的29席，何欣純說，感謝所有議員夥伴，他們的認真付出才有今天成績。媒體也問，綠營封關民調還落後3個百分點，最後10天逆轉有哪些原因？何回答，只有一個，就是「認真、認真、再認真」，勝利屬於大家，今天是這座城市的勝利。

民進黨台中市長候選人何欣純宣布當選。記者黃仲裕／攝影