雲林縣長選舉今天（28日）開票，國民黨候選人張嘉郡與民進黨候選人劉建國從開票之初便陷入激烈拉鋸，雙方票數互有領先，始終無法拉開差距，張嘉郡競總一度以為以數百票領先當選，後發現計票錯誤，空歡喜一場。劉建國競總自行計票贏結果以93票（以中選會公告為主）領先張嘉郡，但也不敢自行宣布當選，將等待中選會統計結果再說。

2026-11-28 21:22