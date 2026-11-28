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2026新竹縣長當選結果／藍天變綠地！鄭朝方承諾13鄉鎮一起進步
新竹縣藍天變綠地，民進黨新竹縣長當選人鄭朝方成功終結國民黨25年執政。鄭朝方今天表示，這場選舉不是政黨對立，而是選擇想要過的生活。他是新竹縣首位由鄉鎮市長轉任縣長的人，最了解基層需求，未來縣府將成為13鄉鎮市公所推動建設的後盾，不再讓竹北單打獨鬥。
鄭朝方指出，將把竹北創新、美學的城市經驗結合各鄉鎮地景與人文特色，推廣至全縣。交通則是施政重中之重，未來將積極拜會新竹市長高虹安，啟動大新竹合作、串聯大眾運輸。他也感謝縣民支持，承諾持續反省、合作與進步，努力成為符合民眾期待的領導者。
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