新竹縣藍天變綠地，終結藍營在新竹縣執政25年的局面。民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天晚間晚間8點10分宣布當選「新竹縣做到了！」，現場支持者歡聲雷動，齊聲高喊「我們的縣長鄭朝方」，不少人激動相擁、揮舞旗幟，歡呼聲不斷。

晚間8點10分最新投開票所顯示，鄭朝方拿下15萬4千票、徐欣瑩拿下10萬4千多票，鄭朝方得票率57.9%、徐欣瑩39.9%，鄭朝方到競選總部向民眾道謝，發表當選感言，感謝鄉親一路相挺。

竹北市投開票所剩下3個投開票所，鄭朝方拿到67728票、徐欣瑩拿下31930票。目前在新豐、湖口、竹東等鄉鎮也都領先，已有9個鄉鎮都領先。鄭朝方隨後將到競選總部向民眾道謝，發現當選感言，感謝鄉親一路相挺

根據投開票所最新景況，竹北市的投開票所幾乎全數領先，有支持者感動直呼：「竹北人太爭氣了！」