2026選舉結果國民黨痛失彰化縣執政權，縣長候選人魏平政表示，是他努力不夠，一切選舉結果由他一個人承擔，選完後將開始謝票，聽取各方建言作為未來努力方向的參考，目前沒想到要參加彰化縣選第四選區立法委員補選。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田不願對黨內未整合等問題置評，強調「只要再給我一個月，結局可以翻轉」，又說黨主席鄭麗文用盡全力輔選，是他見過最認真的黨主席，魏平政是黨中央徵召，交給縣黨部輔選，如今選舉失利，真正需完全扛起責任的是縣黨部，身為主委應負起最大責任，他會辭職下台為敗選負責。

魏平政和家人今在競選總部一起登台，他的二哥難過地掩面，女兒魏敬倫笑容滿面但眼眶泛紅。魏平政先感謝競總團隊、支持者和至始自終力挺的家人，接著說，美好一仗他已經打過，選舉已經落幕，他接受彰化縣民民主的決定。

魏平政表示，他覺得是他努力不夠而在這場選舉中落敗，他會深自地檢討自己，所有的責任由他一個人來扛，其次他要祝對手陳素月委員，「恭喜你當選了彰化縣縣長，希望你能以彰化縣民的福祉為優先，好好來建設彰化縣，讓我們彰化縣能夠脫胎換骨，您答應的建設一定要做到。」

魏平政又說，感謝王惠美縣長能夠全力地來協助他打這場選戰，也感謝鄭麗文主席一路以來對我他的全力支持以及幫忙，還有蕭景田主委對他的幫忙不在話下，真的是最辛苦。

魏平政表示，當然還要謝謝他的家人，他的家人一路以來能夠陪他走到這，讓他非常、非常的感動，這就是他們的團結，很感謝他媽媽全力幫忙，他對家人不好意思，讓他們這段時間非常、非常的辛苦。

魏平政說，「最感謝、最感謝、最感謝的還是全彰化縣的縣民，及支持我的所有的縣民、鄉親」，他讓投票給他的支持者失望，這全都是他努力不夠，但他相信不管怎麼樣，接下來的日子依然會為彰化努力、為彰化奮鬥，永遠為彰化來盡力，如果彰化需要他，他會繼續為彰化服務。

魏平政被記者問到未來規畫，他回答說，接下來要謝票，這個過程中將聽取各方建言作為他未來規畫參考，然後要休息一陣子。