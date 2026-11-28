雲林縣長選舉今天（28日）開票，國民黨候選人張嘉郡與民進黨候選人劉建國從開票之初便陷入激烈拉鋸，雙方票數互有領先，始終無法拉開差距，張嘉郡競總一度以為以數百票領先當選，後發現計票錯誤，空歡喜一場。劉建國競總自行計票贏結果以93票（以中選會公告為主）領先張嘉郡，但也不敢自行宣布當選，將等待中選會統計結果再說。

雲林縣長選舉藍綠票數差距一直在千票左右迴旋，到晚間8點25分開票結束，國民黨張嘉郡以863票之差，險勝劉建國，張嘉群開票晚會銀幕隨即出現「勝利」「當選」，全場歡聲雷動，並說張嘉郡馬上到會場正式宣布選贏，不料，在不到5分鐘整個情況急轉直下，傳來劉建國倒贏張嘉郡93票。張嘉郡遲遲未到會場，全場陷入緊張等待中。

雲林縣選舉結果發生戲劇性變化，今晚開票到八點多一直無法確認最終票數，直到約八點二十五分張嘉郡和劉建國陣營傳出雙方差八百多票，張嘉郡險勝。張嘉郡開票晚會馬上宣布當選，銀幕也出現當選，全場歡聲雷動。

大家等張嘉郡到會場宣布好消息，但過了約五分鐘，整個情況急轉直下，傳出經部分鄉鎮精算票數後，劉建國倒贏93票，使張嘉郡會場瞬間凝固，過了約半個多小時仍等不到張嘉郡出現，全場緊張。劉建國支持者聞訊衝向競選總部關心，氣氛歡樂。

兩陣營人馬蠢蠢欲動，情緒緊張，縣選委會將再進行計票，傳出兩陣營將前往雲林縣選委員，雲林警方也開始加派警力，以防萬一。目前兩陣營都仍還在等最後票數消息。

斗六是劉建國大本營，斗六市長之戰，民進黨提名的尹令瑛領先國民黨提名黃尤美只有25票，尹令瑛陣營歡欣鼓舞，但不敢自行宣布當選，也等待中選會宣布結果。這次國民黨在斗六分裂，而斗六市80年未曾有綠營執政，斗六70年來不曾出過縣長。

雲林縣長選舉共有4人角逐，包括1號無黨籍吳炳輝、2號國民黨張嘉郡、3號民進黨劉建國、4號無黨籍林佳瑜。張麗善2018年擊敗李進勇，2022年再以5萬4千多票大勝劉建國，連任成功，8年執政累積一定地方組織及行政資源，此次全力輔選姪女張嘉郡，希望延續張家在雲林的政治版圖；劉建國則是連續兩次挑戰張家，這次終於以些微差距翻轉選情。

依據公職人員選罷法規定，縣市長選舉得票數最高與次高候選人的差距，在有效票數千分之三以內時，次高票候選人可以依法聲請重新計票（驗票）。

張嘉郡開票會場宣布當選，秀出勝利畫面，全場歡聲雷動，不到五分鐘情況直轉直下，傳出劉建國倒贏九十三票，兩陣營緊張等待驗票。記者蔡維斌／攝影

民進黨提名的尹令瑛領先國民黨提名黃尤美只有25票，尹令瑛陣營歡欣鼓舞，但不敢自行宣布當選，也等待中選會宣布結果。圖／尹令瑛競總提供