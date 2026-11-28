桃園市長張善政於今晚20時13分，在夫人張琦雅、議長邱奕勝及多位立委陪同，一起上台與支持者發表當選談話。張善政除了感謝市民支持，更喊話中央，要推動3項重要建設，直言「建設沒有藍綠，政黨有競爭，但市民的幸福是共同的責任」。

張善政先說，這次選舉他跟議長聯袂聯合作戰，不只是桃園有史以來第一次市長跟議長聯合一起選舉，更是全台灣的首例。象徵過去府會合作無間，未來還會繼續一起推動市政。

張善政說，他要先跟所有桃園市民深深一鞠躬，謝謝選民們再給他一個機會，讓他能夠繼續在桃園服務四年，每一張給他的選票都代表三個意義。第一，對他個人的肯定；第二，對過去四年在台上所有市政團隊的肯定；第三，代表的是對桃園未來四年的期待。今天的當選不只是個人榮耀，更是肩上沉甸甸的責任。

張善政指出，他要感謝兩個團隊，第一是市政團隊，過去四年他和市政團隊面對很多挑戰，但是一一克服，逐步兌現對市民的承諾。但讓他不捨的是，選舉期間團隊受到很多打壓跟委屈，自己對他們深深地感到抱歉。

張善政說，但是市民已經用選票肯定市政團隊過去的成績，在他請假投入選舉的這期間，市政團隊也堅守崗位，桃園建設沒有停歇，服務沒有打折，要向市政團隊的同仁說一聲謝謝、辛苦了。

張善政表示，第二就是競選團隊，很多站在台上、台下一起慶祝，每一位競選團隊的夥伴、地方幹部、志工，還有許多投入這場選舉的年輕朋友，這段期間大家早出晚歸走遍桃園的大街小巷，陪著他一起努力。

張善政也感性說，謝謝太太還有在美國的兒子一路體諒、支持跟陪伴，常常兒子打電話來，都說開會或跑行程沒有時間，希望他正在看直播，讓他知道我對他非常抱歉，也對太太說真抱歉，因為有他們的體諒，才能夠心無旁騖為桃園打拚。

談對對手黃世杰，張善政說，要謝謝他，民主政治的可貴就在於透過不同的聲音，讓市民、城市有機會反省、進步。選舉期間收到很多建議，都會作為未來市政改進的參考。

張善政也喊話中央，提出誠懇請多，選舉有藍綠，但「建設沒有藍綠，政黨有競爭，但市民的幸福是共同的責任」，桃園有好幾項建設政策正在非常關鍵的階段，需要中央和地方攜手合作才能完成，桃園捷運綠線即將迎來測試、履勘，還有可負擔住宅自治條例，於5月就已經送行政院，還有龍科三期計畫。

張善政指出，這些都不是專屬於某一個政黨的建設，也不是專屬於他個人的政績，而是桃園市民共同的期待，只要是對桃園好、對台灣好的事情，他一定會以最大的誠意和中央攜手合作。

最後，張善政說，過去四年為桃園打下基礎，未來的四年要讓更多的建設開花結果，讓市民真正感受到桃園的進步，一個城市的成功不是他個人贏了多少票，而是市民的生活過得有多好，今天天不是他一個人的勝利，是桃園向前邁進的一個新的起點，明天會繼續打拚，謝謝桃園所有的市民。

桃園市長張善政於今晚20時13分，在夫人張琦雅、議長邱奕勝及多位立委陪同，一起上台與支持者發表當選談話。記者江婉儀／攝影