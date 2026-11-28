民進黨台南市長候選人陳亭妃自行宣布當選，寫下台南400年來首位女市長紀錄。陳亭妃晚間偕同母親及妹妹、市議員陳怡珍感謝鄉親一路相挺，讓共同努力的成果開花結果。她表示，這場選戰走遍台南37個行政區，鐵馬催票累計騎行1037公里，未來將帶著從政28年與人民站在一起的初心，打造公開透明、廉能、以民為本的新市府，讓台南迎向新的階段。

陳亭妃表示，看到台北未能順利迎來期待中的結果，心情難免無法完全雀躍，但面對困難就要拿出鐵馬精神，勇敢面對、解決問題。未來接下市政重責大任，一定會以行動回應鄉親期待，讓大家看見不一樣的台南。

她指出，從政28年始終秉持與人民站在一起的初心，這次騎遍37區、累計1037公里，不只是選舉催票，更是重新認識台南、聆聽地方聲音的過程。她感性表示：「台南400年來第一位女市長，不只是亭妃一個人的榮耀，而是所有台南鄉親共同成就的歷史。」

陳亭妃表示，掃街期間接觸許多年輕朋友，最期待的就是成立青年局。她承諾，上任後將以最快速度推動青年局成立，補足青年政策行政資源與服務缺口，讓青年需求獲得更有效率的回應。

12月25日就職後，將朝「福利六都齊」方向推動，針對幼兒、青少年、婦女、勞工及長輩等族群，逐步補足台南與其他直轄市的福利差距。陳亭妃重申，先前承諾將30%的選舉補助款捐出，未來將投入新市府成立的偏鄉教育與醫療基金，讓來自人民的支持回到人民身上，照顧更多需要幫助的孩子。

陳亭妃承諾打造公開、透明、廉能的政府，不論重大工程採最有利標或最低標，都要強化資訊公開與監督機制，讓市民掌握公共工程執行及政府施政情形；同時導入法務部廉政平台機制，讓重大採購及招標過程接受公開監督，以制度建立人民對政府的信任。

針對烏山頭水庫光電板爭議，陳亭妃表示，水質安全是大家共同的目標，早在去年就在立法院為台南鄉親築起防火牆，透過相關決議要求台南水庫不再核發新的光電執照，並要求成立監測小組，確保水庫環境及民眾用水安全。

陳亭妃表示，未來將積極推動監測小組成立，並邀請國民黨對手謝龍介加入，與公民團體、里長、議員及不分黨派立委共同監督。市府也會自行設置監測儀器，採取最高標準監測，只要數據出現異常，或有任何不符合標準、引發民眾疑慮的情形，就會立即要求光電板停止運作。她強調，水的安全不能有任何打折扣。

陳亭妃表示，這次選戰不陷入口水戰，因為人民真正關心的不是政治攻防，而是生活能不能更好。選舉結束後，希望所有鄉親恢復正常生活，放下選舉期間的紛擾，一起為台南打拚。她將帶著28年來沒有改變的初心，以真心、誠意與行動，打造更有溫度、更有效率、更公開透明的市政府，讓市民看見台南不一樣的未來。

民進黨台南市長候選人陳亭妃成為台南第一位女性市長，勝選感謝鄉親一路陪伴，未來一定會努力完成承諾。記者吳淑玲／攝影