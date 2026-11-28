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2026桃園市長當選結果／上班首件事要做什麼？張善政「理工男上身」：趕快把公文拿回來簽
桃園市長張善政今晚發表勝選感言後，接受媒體聯訪，被問上班第一件事情要做什麼及謝票行程，張善政說：「趕快把公文拿回來簽完」，明天一整天都是謝票行程。
張善政表示，未來四年會是非常精彩的四年，過去打了很好的基礎，但坦白說，團隊很多都是新成員，有一段磨合期，未來四年沒有磨合期，從明天開始全速前進。
對於未來是否會有跨黨派合作，張善政說，他相信不管是哪一黨執政，大家都是一心為市民的這個福利在努力，所以期待未來即便是不同黨的市長，還是希望有非常善意的交流。
根據中選會開票目前結果，張善政獲得64萬2208票，黃世杰獲得51萬1407票，大贏黃世杰約13萬票，仍有10處投開票所還沒送回票數，最終結果以中選會公布為主。
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