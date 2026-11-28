民進黨宜蘭縣鄉鎮市長及縣議員選舉開紅盤，鄉鎮市長選上7席破紀錄、提名14席縣議員當選揮出全壘打。國民黨搶攻四連霸的副議長陳漢鍾在第六選區（羅東鎮）意外落馬，縣長林姿妙的兒子林宜弘跨過當選門檻，藍營議員當選席次大幅縮水，使得議長張勝德的連任之路備受挑戰。

宜蘭12個鄉鎮市，原本民進黨只有冬山鄉及蘇澳鎮二個鄉鎮，這次由藍轉綠或由無黨轉綠的鄉鎮，新增羅東鎮黃適超、礁溪鄉吳亞蓁、員山鄉李筱婷、五結鄉簡松樹、三星鄉黃錫墉，打破民進黨在宜蘭鄉鎮市長選舉絕佳紀錄。

提名的14席縣議員揮出全壘打，重要的第一選區（宜蘭市）與第六選區（羅東鎮）縣議員選區，民進黨分別提名的三席全上，成績相當亮眼； 國民黨爭取四連霸的副議長陳漢鍾在第六選區竟然落選，讓人感到意外，林姿妙兒子林宜弘初次參選縣議員，擠入當選名單。

宜蘭34席縣議員中，這次被民進黨拿走14席，席次大躍進，接下來搶攻議長有望，使得現任國民黨籍議長張勝德的連任之路備受挑戰；依照過去經驗，張勝德若想穩住議長寶座，勢必要尋求無黨縣議員支持，但民進黨也可能與無黨議員結盟，未來誰能獲得更多無黨議員選票，就能掌握勝選之鑰。