民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今晚宣布勝選，發表勝選感言提及，若沒有沈伯洋的「洋流」帶來歡樂與正向能量，高雄恐陷入更艱困選戰，他同時向對手柯志恩釋出善意，盼攜手為高雄努力。

高雄是民進黨長期執政縣市，面對柯志恩二度挑戰，賴瑞隆歷經黨內初選、整合，最終守下綠營南台灣政治版圖，也讓陳其邁順利交棒。

「今天是一個充滿感謝的夜晚」賴瑞隆發表勝選感言表示，感謝高雄人再次用選票展現讓高雄走向世界的決心，20多年來堅持選出優秀的市長，讓高雄持續進步，這次有許多鄉親從美國、歐洲、澳洲返鄉投票，也有民眾從北部搭高鐵南下，投完票再搭車返回北部，正因市民對高雄進步的堅持，讓他得以延續陳其邁腳步，承擔市長重任。

賴瑞隆也感謝陳其邁6年來卓越政績，讓高雄人相信他是接棒的最佳人選，未來將在陳其邁打下的良好基礎上，全力以赴，讓高雄大步向前，並感謝謝長廷、陳菊及代理市長葉菊蘭等歷任市長對高雄的付出。

賴瑞隆也向同黨敗選隊友喊話，此刻心情複雜，如果沒有沈伯洋帶給大家歡樂、充滿正向選舉，高雄恐怕會陷入更困難的狀態，還有蘇巧慧在舞台上受傷仍堅持奮戰，也讓大家看見台灣隊最堅強的精神，未來將繼續與所有戰友合作，讓高雄、台灣更好。

他最後感謝柯志恩及其他3名競選對手，表示已聽到柯志恩對他的祝福，期待未來與柯志恩一起努力，讓高雄更好，相信這是雙方共同的目標。

賴瑞隆強調，未來施政4個第一大原則，包括市民優先、全力推動市政、全力推進建設及用人唯才，將發揮10年市府、10年國會經驗，打破黨派界線，延攬專業優秀人才，也會延續陳其邁與中央合作模式，爭取更多建設。

賴瑞隆強調，選舉結束就是團結合作的開始，將團結各方力量，組成最堅強市府團隊，讓高雄繼續邁向國際。

賴瑞隆成功守住高雄執政權，接棒陳其邁，並向競選對手柯志恩釋出善意，盼攜手為高雄努力。記者劉學聖／攝影

面對柯志恩二度挑戰，賴瑞隆成功守住綠營政治版圖，讓陳其邁順利交棒。記者劉學聖／攝影

面對柯志恩二度挑戰，賴瑞隆成功守住綠營政治版圖，讓陳其邁順利交棒。記者劉學聖／攝影