金門縣長選舉出爐，國民黨候選人陳玉珍以大幅票數領先，早早自行宣布當選，主要競爭對手、無黨籍候選人李文良則於開票後發表敗選感言，表示尊重並接受選舉結果，並向陳玉珍表達祝賀。不過，隨著陳玉珍當選後可能牽動立委補選，李文良是否轉戰立委選舉也備受關注。李文良表示，下一步會與家人及支持者討論後再作決定。

李文良傍晚以「感謝有您，一路相挺」為題在臉書上發表敗選聲明，表示鄉親已透過手中選票，作出對金門未來縣政的選擇，他尊重並接受選舉結果，也向當選人陳玉珍表達誠摯祝賀。

李文良首先感謝選戰期間一路關心、鼓勵及支持他的鄉親，並向家人、競選團隊、志工及所有幕後付出的朋友致謝，其中也特別點名感謝張國威在這段選舉歷程中的支持與協助。

李文良表示，這段時間走過金門大街小巷，聽見許多鄉親對交通、醫療、教育、產業發展及下一代未來的期待，這些來自基層的聲音都值得重視，也期盼未來縣政團隊能持續關注，充分傾聽不同意見，真正回應地方需求，帶動金門永續發展。

他坦言，此次選舉未能勝出，將虛心檢討並反思過程中的不足，但選舉有結果，對地方的關懷不應因此停止。李文良也強調，金門是他的第二個故鄉，這份情感不會因為一場選舉而改變，呼籲支持者尊重民主選舉結果、珍惜彼此情誼，選舉結束後大家依然是金門的好厝邊。

至於外界關注陳玉珍當選後，金門立委席次可能出現缺額，是否將投入立委補選，李文良表示，目前還沒有最後決定，會再與家人及支持者討論後審慎評估。

據了解，立委補選布局已逐漸浮上檯面，目前國民黨金門縣黨部主委楊鎮浯及李文良都被視為可能參選人選，縣長選戰落幕，金門政壇下一場立委補選接力賽，也已提前引發關注。