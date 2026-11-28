國民黨立委柯志恩二度挑戰高雄市長失利，今晚現身競選總部宣布表示，她日後會「老死高雄」，不會選後就離開。柯志恩受訪時說，她對自己敗選感到意外，但也坦言，大環境對國民黨不利，且國民黨長期未執政導致基層組織無法與民進黨抗衡；陳其邁施政成績受肯定，很多人無法選擇就選民進黨，這是最大因素。

柯志恩被媒體追問敗選原因，她分析，選舉結果超乎所有人意料之外，因為她在車掃、市場或廟口感受滿滿熱誠，跟四年前相比有過之無不及，除努力不夠之外，國民黨長期沒有執政，組織無法跟民進黨抗衡，加上大環境對國民黨不利，無論國會或地方國民黨都要深刻檢討。

柯志恩也被問及，是否覺得這次其實是選輸陳其邁？柯志恩表示，陳其邁施政有可取之處，很多人在無法選擇的時候聯想至陳其邁的政黨（民進黨），這是相當大的挑戰，她不否認也是一個最大因素。

此外，柯志恩強調，這次她不是跟賴瑞隆競選，而是跟賴背後的新潮流做選擇，不過目前勝負已定，她只能給予祝福。

柯志恩表示，四年後高雄會再選一次市長，有很多優秀立委或人才，誠如最後沒有一個政黨可以永遠執政，沒有一個政治人物可以永遠躺著選 ，只要國民黨夠努力，四年後誰哪個政黨會入主高雄政府，還是未定之數。

柯志恩被問下一步，是否參選立委或繼續選高雄市長？柯說，她不會選區域立委，至於會不會繼續選下屆市長，她現在沒辦法回答這個問題，只能強調會繼續留在高雄，她本來就是南部小孩，回家住在高雄是天經地義的一件事情。