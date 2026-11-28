國民黨台中市長候選人江啟臣今晚向支持者承認敗選，他和競總主委、台中市長盧秀燕在台上向支持者三度鞠躬道歉也道謝，他說這一次選舉結果不如預期，這是他自己本身努力不夠，跟所有的好朋友跟支持者說一聲對不起，也表達最深的歉意。

他也祝福何欣純委員，未來的大台中，我們要繼續前進，選舉是一時的，這一座偉大、更令我們驕傲的城市，還是要繼續向前進，他會繼續在不同的崗位上，為大台中的鄉親來打拼，為大家來發聲。

江啟臣今天和競總多位幹部和國民黨立委、議員上台感謝支持者，江啟臣與盧秀燕牽手入場，支持者大喊「加油」，二人神情沈重，盧秀燕眼眶泛紅，當江啟臣走向支持群眾時，台中市最資深議員張瀞分上前擁抱他，二人緊緊相抱，張瀞分眼眶泛紅。江啟臣上台致謝時，和盧秀燕等人三度深深鞠躬，約10秒後才起身。

江啟臣先問候大家，他說所有的台中市民朋友，還有我的競選團隊的夥伴，包括盧秀燕市長、還有他台中隊的立委以及所有的議員，及一路以來陪著他、支持他的家人、朋友，還有所有的支持者。始終幫我加油打氣的好朋友們，還有在我們團隊幫忙的志工好朋友，大家晚安，一旁盧秀燕先低聲說「晚安！」群眾喊「加油！加油！」

江啟臣表示，他非常非常感謝大家，同時也要跟各位說一聲對不起，此時有人喊再接再厲；他說這一次的選舉結果，不如預期。這是他自己本身努力不夠，在這邊跟所有的好朋友跟支持者，說一聲對不起，也表達最深的歉意。

江啟臣說，他同時也要祝福何欣純委員，未來的大台中，我們要繼續前進，選舉是一時的，這一座偉大、更令我們驕傲的城市，還是要繼續向前進，他會繼續在不同的崗位上，為大台中的鄉親來打拼，為大家來發聲。他再一次的謝謝我的競選團隊的夥伴、志工、家人、朋友，還有所有的支持者。江啟臣哽咽喊「感謝你們！我愛台中，我愛你們，謝謝！」，群眾大聲回應「我愛你！」

盧秀燕表示，江啟臣這次沒有競選成功，我們覺得非常的抱歉，但是，在這一年以來，所有對幫忙江啟臣、所有辛苦的輔選團隊，還有今天每一張投給江啟臣的這些市民家人，我們要致上最大的敬意跟謝意，謝謝大家的幫忙。

盧秀燕說，對於何欣純委員能夠當選台中市長，我們予以祝福。不管大家在什麼樣的崗位、什麼樣的角色，台中是我們的家，市民都是我們的家人，我們還會全力以赴，做好各項的服務跟努力的工作，謝謝大家。

國民黨台中市長候選人江啟臣今晚上台承認敗選，他和競總主委、台中市長盧秀燕在台上向支持者三度鞠躬道歉也道謝。記者游振昇／攝影