台東縣長選舉，開票國民黨候選人吳秀華一路領先，最後拉大差距獲勝，延續國民黨在台東執政；民進黨候選人陳瑩落選，但她認為民進黨沒有輸，團結打了一場美好選戰，要延續到立委選舉。

縣長選舉今天投開票，雖然許多旅外工作者、學生，千辛萬苦從北部返鄉投票，但投票率沒有明顯提升。

下午藍綠縣長候選人吳秀華、陳瑩均在競選總部設置開票所。下午4時投票結束，4時20分偏鄉票箱已完成開票，吳秀華總部開票，一路領先，由於選前激烈，支持者不敢掉以輕心，當差距逐漸拉大，吳秀華已領先2萬票時，支持者開始高喊「放鞭炮」。

吳秀華得票過5萬票後，在競選幹部和前縣長黃健庭、縣長饒慶鈴的陪同下，吳秀華出面宣布當選，並感謝所有支持者和競選團隊、親友，大家願意給她這份信任。

吳秀華說，回想這段選舉的日子，從海岸線到縱谷線，從南迴到市區，走過台東16個鄉鎮、139個村里及187 個部落，拜訪無數鄉親。從白天走到深夜，握過的每一雙手、聽過的每一句心聲、收到的每一份鼓勵，她都深深記在心裡。

吳秀華表示，未來的台東不應該有支持者與非支持者的區別。只要是對台東好的事情，她都願意傾聽、虛心學習，也願意與大家一起努力。選舉時說出的每一句承諾，未來都必須用實際行動來證明。

她表示，不敢說自己是最好的，但一定會提醒自己，要做一個謙卑、認真、願意傾聽的縣長。遇到問題不逃避，面對責任不推諉，答應鄉親的事情，一件一件努力做到。

陳瑩競選總部開票之初就落後，始終無法趕上，差距逐漸拉大，競選總部氣氛低迷，支持民眾也逐漸離去，最後在競選團隊陪同下，陳瑩出面宣布敗選，並感謝大家的支持，她說，「這個美好的一仗，我們已經打完了」。

陳瑩表示，非常感謝返鄉投票的民眾，很多熱血青年、朋友，最遠還有從紐西蘭回來，令人感動。「我認為我們這一場選舉，我們並沒有輸。這次選戰，我們做了非常好的整合，整個民進黨是一個大團結。希望這團結可以繼續延續到下一個立委選戰」。

陳瑩說，這次選戰也算交出漂亮的成績單，在她和市長候選人翁聖惠擔任母雞下，帶領小雞打出好成績，小雞們全壘打，提名3席縣議員全上，有史以來，民進黨在台東縣議會可自組黨團，這是空前的勝利。

陳瑩說，下個星期一她就要回到立法院，繼續為台東爭取更好的、更多的預算跟更好的政策，「大家不要太難過，我都在，會跟以前一樣，會很努力來為我們台東的鄉親們打拚」。也請大家，不要難過太久，要很快整理一下心情，再露燦爛的笑容，因為這一場仗真的打得很漂亮。