九合一大選今開票，雲林縣、花蓮縣選情激烈，當選人與次高票候選人差距甚微，均不超過千票。若面臨票數爭議，在有效票差距千分之三內，可聲請重新計票；花蓮縣候選人張峻已宣布將聲請驗票。

雲林縣長選情激烈，國民黨籍候選人張嘉郡、民進黨劉建國得票數一路緊咬；開票起始，2人票數差距維持在3、4千票上下，後續劉急起直追，雙方得票率一度打平。雲林縣選委會雖尚未完成計票，但接獲雙方票數差距不到千票，歷年縣長選舉未曾發生過。

花蓮縣長候選人張峻與國民黨籍候選人游淑貞選票差距小。據張競選總部開票結果，僅落後游268票，相差0.16%，稍早已聲請驗票。確切票數仍待選委會公布。

事實上，地方選舉若遇爭議，可向地方法院提起重新驗票、當選無效或選舉無效之訴。其中，重新驗票是指縣市首長候選人得票數差距在有效票數千分之三以內，次高票者可請求驗票，由選舉地管轄法院重新計票，另2種情況則循民事訴訟途徑。

若以雲林縣、花蓮縣為例，管轄法院則為雲林地方法院、花蓮地方法院。

至於有效票數千分之三如何計算？中選會已有正式解釋。所謂「有效票數」，是各候選人所得有效票數累加的總和，以縣市長為例，計算式為「（最高票候選人票數 − 次高票候選人票數）÷ 全部有效票數」，若小於千分之三即符合門檻。