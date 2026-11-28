民進黨宜蘭縣長選舉變天，林國漳翻轉藍天變綠地，晚間8時自行宣布當選，他感謝鄉親支持，未來會當一名跨越黨派的「全民縣長」服務鄉親；吳宗憲隨後受訪表示，他會負起一切的敗選責任，未來繼續以立委角色，深耕宜蘭服務民眾。

宜蘭縣長選舉結果變天，8年後蘭陽平原綠地再現，賴清德總統下達宜蘭光復令，他欽點林國漳律師披掛上陣，也多次下鄉輔選，集結府院黨全力拉抬；林國漳雖是素人，樹立不錯形象，努力拚搏最終不負使命，替民進黨扳回重要指標縣。

林國漳自行宣布當選，他說，勤走237個村里傾聽鄉親聲音，知道宜蘭必須改變，希望未來可以更好，過程雖辛苦，但想到當選可以服務鄉親，更加勤奮，過程遭抹黑都不重要，鄉親期盼與提點他必須做到，對手提出好的政策他也會一併執行。

他強調，選舉一時，服務人民才最重要，可惜雙北與基隆的優秀縣市候選人戰友未能當選，北北基宜跨縣市連線有困難，未來他不分黨派以後不分黨派照顧全民，當一位全民縣長服務鄉親，落實綠色執政品質保證，重現宜蘭光榮感。

吳宗憲恭喜對手林國漳當選，感謝鄉親一路陪他走到現在，這場選戰大家都努力過了，所有敗選責任由他來承擔，未來他還是會與鄉親站在一起，繼續走在為民服務的路上。

吳宗憲競選團隊成員得知選舉落敗，哭紅了眼。記者戴永華／攝影

林國漳位於溪南競選總部前廣場，擠滿關心開票的民眾，迎接勝選。記者戴永華／攝影