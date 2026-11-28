2026九合一大選投票結果出爐，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆於晚間8點10分許，在高雄市長陳其邁陪同下，在競選總部自行宣布當選高雄市長。賴瑞隆在選戰中擊敗國民黨候選人柯志恩，得票數領先超過10萬票，確定當選高雄市長。瑞豐夜市攤商得知賴瑞隆當選消息後，預計將在12月12日提供300份雞排、1000杯飲料，讓民眾免費享用，瑞豐夜市及青年夜市的阿明哥滷味，也將分別提供100份雞腳滷味，與民眾分享選舉結果。

2026年11月28日九合一大選投開票中，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆於晚間自行宣布當選高雄市長，對手國民黨候選人柯志恩也已承認敗選並表達祝賀，高雄市長選戰下午4時起開票，賴瑞隆自開票初期便保持領先，並逐步拉開與柯志恩的差距。賴瑞隆在勝選談話中提出「市民第一、市政第一、高雄第一、人才第一」4個第一原則，並表示選舉結束是責任的開始。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆晚間在高雄市長陳其邁與競選團隊成員陪同下，在競選總部自行宣布當選高雄市長。記者劉學聖／攝影

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆晚間步入競選總部，與支持者們握手。記者劉學聖／攝影

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（中）晚間在高雄市長陳其邁（右）陪同下，在競選總部自行宣布當選高雄市長。記者劉學聖／攝影