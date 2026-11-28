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2026高雄市長當選結果／領先對手逾10萬票！賴瑞隆自行宣布當選 提4個第一原則
2026九合一大選投票結果出爐，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆於晚間8點10分許，在高雄市長陳其邁陪同下，在競選總部自行宣布當選高雄市長。賴瑞隆在選戰中擊敗國民黨候選人柯志恩，得票數領先超過10萬票，確定當選高雄市長。瑞豐夜市攤商得知賴瑞隆當選消息後，預計將在12月12日提供300份雞排、1000杯飲料，讓民眾免費享用，瑞豐夜市及青年夜市的阿明哥滷味，也將分別提供100份雞腳滷味，與民眾分享選舉結果。
2026年11月28日九合一大選投開票中，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆於晚間自行宣布當選高雄市長，對手國民黨候選人柯志恩也已承認敗選並表達祝賀，高雄市長選戰下午4時起開票，賴瑞隆自開票初期便保持領先，並逐步拉開與柯志恩的差距。賴瑞隆在勝選談話中提出「市民第一、市政第一、高雄第一、人才第一」4個第一原則，並表示選舉結束是責任的開始。
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