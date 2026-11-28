國民黨高雄市長候選人柯志恩開票結果輸民進黨對手賴瑞隆10萬餘票，柯志恩在晚間7時40分上台發表談話，紅著眼眶說，今天的結果讓和預期不同，讓支持者失望她感到深深抱歉，承諾會繼續待在高雄、老死高雄；並恭喜對手賴瑞隆當選高雄市長。

柯志恩在晚間7時40分上台發表談話，指今天的結果和我們預期的不同，但是我們接受勇敢偉大的高雄市民選出的結果；柯志恩說，4年前她承諾留在高雄，我們努力了，4年後今天的結果讓大家失望，她深深感到抱歉，但是我們的得票，絕對比4年跨大了一步，就代表我們有努力下去，4年前柯志恩做出承諾，選前在這裡，選後也在這裡。

柯志恩說，2026年11月28日她接受敗選結果，另一個承諾，「她會老死在高雄」，這是她對大家作出最大的承諾，因為這片土地是她所深愛的，她承受大家熱情、滿滿的支持度，語出獲台下支持者掌聲鼓勵。柯表示，雖然支持度不夠讓她進高雄市政府，但這樣的支持度絕對會讓她奉獻出下半輩子，請大家放心，她會永遠留在高雄。

柯志恩安慰支持者，請大家不用擔心選完就會到她熟悉的台北，她不會，她是南部的孩子。她本來就說過，她不是政客，她是歸人，這土地對她來說，絕對不是選舉的戰場，是永遠故鄉，有這麼棒的山水、高雄市民，沒有人會放棄為它的努力。

柯志恩並恭喜賴瑞隆團隊入主高雄市政府，謝謝陳其邁市長把高雄市建設的有目共睹，做得好給予肯定，未來接掌市府的給予鼓勵，柯志恩未來在高雄一定有她的角色，不用擔心柯志恩選完會不見，不會不見，她感謝志工和投票給她的支持者。

柯志恩並恭喜新任的市長賴瑞隆，感謝志工和握過每一雙手的人，高雄的未來，柯志恩不會懷憂喪志，會繼續為大家服務、奉獻。