民進黨桃園市長候選人黃世杰今晚近8時，於南桃園競選辦公室坦言努力不夠（落選），他尊重市民的選擇，並承擔此次選舉結果，做得不夠好的地方，將深刻反省。他也向一路相挺的市民、競選團隊及志工表達感謝，隨後前往北區競選總部，向支持者致意。

黃世杰表示，這段時間走遍桃園的每一個角落，見到許多人，也聽到許多故事，無論是熱情握手、合照、送上手寫卡片的支持者，陪伴團隊風吹日曬的志工，帶著「小企鵝」前來分享對桃園未來期待的家庭，以及所有一路並肩前行的好朋友，每一分鼓勵、支持與溫暖，他都銘記在心。很多時候，大家給予他的力量，遠比他能夠給予大家的還要多，他也特別向支持者喊話，不要太傷心，更不要責怪自己，「你們已經做得很好了，真的很好了」。

黃世杰指出，大家心中的不捨，不只來自一場選舉的結果，更是因為曾經共同想像桃園可以成為一座什麼樣的城市，讓孩子在更好的環境中成長、讓年輕人在家鄉找到人生方向、讓長輩獲得妥善照顧，讓每一位市民都能過著安穩而有尊嚴的生活，這些都是他投入公共事務的初衷，也是身為桃園人及父親，對這片土地最深的期待。

黃世杰表示，自己是在新屋長大的客家子弟，這片土地從小教會他做人要踏實、做事要認真，遇到困難也不要輕易放棄。他感性地說「人生不可能每一件事情都如我們所願，但只要是對的事情，就值得我們繼續做下去」，這個道理很簡單，卻需要用一輩子的時間去實踐。

黃世杰也呼籲，勿因選舉結果而留下任何怨恨。民主最珍貴的地方，在於即使彼此有不同的想法與選擇，依然能夠共同生活、相互關心，為共同的家鄉努力，選舉終將結束，但大家仍是生活在同一座城市的鄰居、朋友與家人，不應因一次挫折而失去對桃園未來的期許。

黃世杰也特別感謝太太、競選團隊所有幹部、同仁及志工夥伴，以及每一位默默付出的支持者，他勉勵大家，將這段時間累積的愛與溫暖帶回生活，繼續認真工作、關心身邊的人，面對不合理的事情勇敢發聲，也持續為城市進步盡一份心力，不要因為選舉結果而改變原本相信的價值。

黃世杰強調，桃園是他的家鄉，是他成長的地方，也是他希望用一生去照顧的地方，無論未來在什麼位置、擁有什麼樣的身分，這分感情都不會改變。他表示未來仍會繼續努力，期盼所有一路「杰伴同行」的朋友們，在桃園繼續相伴，帶著共同的理想與信念，繼續為了更好的生活，做出更好的選擇。