國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚坐著輪椅現身競選總部宣布敗選，並恭喜民進黨候選人鄭朝方當選。徐欣瑩精神明顯較昨晚好轉，她表示，坦然接受開票結果，這場選舉沒能達成大家的期待，責任在她一人，「所有的努力屬於大家，所有的不足由徐欣瑩承擔」。

徐欣瑩日前為抗議她所指的司法介選展開絕食，期間因心跳脈搏過低緊急送醫，昨晚經醫院評估後獲准請假，坐著輪椅出席選前之夜，今天上午也在工作人員陪同下完成投票。今晚隨著新竹縣長選舉結果逐漸明朗，徐欣瑩再度坐著輪椅現身黨部，相較昨晚虛弱模樣，今晚精神明顯好轉，並親自向支持者發表敗選感言。

徐欣瑩表示，今晚新竹縣長開票結果，她坦然接受，也恭喜鄭朝方當選，祝福新竹縣在未來4年持續向前。她也向所有支持她的鄉親好友，以及一路共同打拚的團隊夥伴致歉，這場選舉沒能達成大家的期待，責任在她一人，所有的努力屬於大家，所有的不足由她承擔。

徐欣瑩感謝鄉親將選票投給她，也感謝國民黨主席鄭麗文多次到新竹縣輔選，更感謝新竹縣長、國民黨新竹縣黨部主委楊文科全力支持，在選戰最後一周代表她跑遍新竹縣13鄉鎮市的大街小巷。

徐欣瑩也感謝所有競選團隊及志工夥伴，無論刮風下雨，仍站在路口拜票、掃街及發放文宣，也感謝家人始終陪伴在她身旁，「你們給我的每一分溫暖，我都收在心裡」。

談及未來，徐欣瑩表示，她會繼續在自己的崗位上為鄉親爭取建設、監督施政，把大家託付給她的事情一件一件做好，只要是對新竹縣有益的事情，她一定全力支持、全力以赴。

「新竹縣是我的家，也是我這輩子要守護的地方。」徐欣瑩強調，自己會繼續往前走、永不放棄，也請大家永遠懷抱對新竹縣的希望，最後以「我愛新竹縣」結束敗選談話。