新竹縣藍天變綠地，終結藍營在新竹縣執政25年的局面。民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天致詞時強調，「這場選舉不是政黨對立，而是選擇想要過的生活，新竹縣已經做到」。

鄭朝方指出，將以最快速度把竹北的建設經驗與標準，結合其餘12鄉鎮的地景與人文，延續並擴大到全縣。其中交通是重中之重，他將積極拜會高虹安市長，啟動大新竹合作，共同串聯大眾運輸工具，回應民眾的期盼。

鄭朝方表示，他是新竹縣第一位由鄉鎮市長轉任新竹縣長者，他最了解基層問題。他承諾，未來新竹縣政府將成為13鄉鎮市公所基礎建設的後盾，結束過去竹北市公所單打獨鬥的辛苦處境，也感謝新竹縣民的肯定，並特別致謝竹北市民這群「永遠的伯樂」，強調自己會持續反省、合作與進步，做一位符合期待的領導工作者。

鄭朝方表示，自己的風格與過去相同，雖然不是完美的人，但會努力把事情做到完美，並朝著這個方向前進。他提到，大家因為共同的目標與信念而聚集，過去3年多來面對困難、不怕挫折、持續往前的過程，正是他的寫照；未來也希望將竹北以創新與美學打造的城市品格帶到新竹縣，讓新竹縣展現不同以往的面貌，延續過去在竹北的經驗。

鄭朝方向現場民眾鞠躬，感謝支持者讓他「安全降落、回來了」。他也提到，竹北市長職務還有一個月，仍有不少竹北的工作與多項建設準備開箱，歡迎民眾有空前來走走看看。

他也提到，竹北市長職務還有一個月，仍有不少竹北的工作與多項建設準備開箱，歡迎民眾有空前來走走看看。記者季相儒／攝影

鄭朝方向現場民眾鞠躬，感謝支持者讓他「安全降落、回來了」。記者季相儒／攝影