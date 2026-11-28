南投縣長選舉今晚開票，民進黨候選人温世政票數一路落後許淑華，現場支持者情緒低落，今晚7時發表敗選感言，他表示，票數有成長，不算輸，更沒被對手大贏15萬票，落淚感謝家人、支持者和競選團隊相挺，並承諾將繼續耕耘南投。

温世政表示，第一次參選沒有成功沒關係，他會持續努力，此次參選的失敗代表努力還不夠，但事實上不算輸，票數有成長，沒有輸10萬票，更未如對手所言被大贏15萬票，以政治素人來說，已相當不容易。

他首先要感謝的就是，他第一次參選就願意支持他的選民，再來就是跟他從北部南下的競選團隊，也是第一次接觸政治，同樣沒經驗一起「摸著石頭過河」，但能此成績，最後要謝謝就是他的家人，更承諾不會離開南投，將繼續耕耘南投。

而温世政講到自己接到妻子電話難忍情緒落淚，他說，妻子告訴他「一個政治素人能走完全程，不容易了」，很謝謝父母和妻子的支持，畢竟一個素人第一次就扛起這麼大的壓力，拋棄事業在艱困選區，沒家人鼓勵和扶持，很難走到終點。

他也提到，稍早有接到縣長許淑華來電，他也會致電恭喜她當選，也很高興此次縣長選舉沒有抹黑攻擊，只有政策攻防，為南投選舉做了很好的示範。至於未來會不會選立委，還要再看黨部整體考慮，但無論如何一定會留在家鄉做好服務。

民進黨南投縣長候選人温世政敗選，但表示票數有成長，不算輸，感謝家人、支持者和競選團隊相挺，承諾將繼續耕耘南投。記者賴香珊／攝影

民進黨南投縣長候選人温世政敗選，但表示票數有成長，不算輸，感謝家人、支持者和競選團隊相挺，承諾將繼續耕耘南投。記者賴香珊／攝影