國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚宣布敗選，新竹縣長兼國民黨新竹縣黨部主委楊文科也現身競選總部，表示尊重鄉親的選擇，並向民進黨新竹縣長當選人鄭朝方表達祝賀。楊文科強調，所有敗選責任，他責無旁貸，將向黨中央請辭新竹縣黨部主委職務。

楊文科此次肩負國民黨新竹縣選戰輔選重任，選戰期間陪同徐欣瑩深入各鄉鎮市拜票，積極為黨籍候選人站台輔選。尤其徐欣瑩日前因絕食抗議住院，無法親自參與選戰最後階段的陸戰行程，楊文科更代替徐欣瑩出征，密集走訪新竹縣13鄉鎮市，透過車隊掃街、市場拜票等方式，向鄉親懇託支持。

選前最後一天，楊文科也偕同國民黨主席鄭麗文、徐欣瑩胞弟徐世勳深入竹北市、新豐鄉掃街拜票，把握選前最後時間催票，昨晚更出席徐欣瑩選前之夜，呼籲支持者團結，全力為國民黨各級候選人爭取選票。

不過今晚開票結果底定，國民黨未能延續新竹縣25年執政。楊文科在徐欣瑩競選總部發表談話，表示國民黨承認敗選，也尊重鄉親的選擇，並向縣長當選人表達祝賀之意。

「所有敗選的責任，我責無旁貸，我會負責。」楊文科表示，將向黨中央表達請辭新竹縣黨部主委職務。他隨後也以客語向在場鄉親發表談話，感謝支持者及團隊一路以來的辛勞，並再度表達對敗選負責的態度，將請辭黨部主委職務。