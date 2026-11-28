新竹市長選戰今天揭曉，現任市長高虹安成功連任；民進黨市長候選人莊競程發表談話，勉勵支持者不要對未來失望，並指新竹的風明天依舊會吹起，盼大家仍要繼續為故鄉努力。莊競程說，新竹人值得更好的生活，祝福大家深愛的這座城市充滿幸福與希望。

莊競程今晚7點30分在黨籍議員與候選人的陪同下舉行記者會。除恭喜高虹安順利連任，也向何志勇表達最高的敬意。

莊競程表示，無論選舉結果如何，都要以歡喜的心情與態度面對，他感謝所有「小微風」、新竹隊夥伴及競選團隊近半年來與他共同努力，大家一起打了一場漂亮的選戰。

莊競程指出，這段時間以來，他提出交通、教育、育兒及長者福利等不同面向的政策，也針對關埔、南寮及香山提出未來發展的願景，希望為這座年輕、充滿潛力的新竹市，創造更美好的「幸福新製程」。

莊競程在談話過程中，兩度向支持者致歉，並表示是自己努力不夠才辜負大家的期待。他強調，所有的選舉結果由他一人承擔。

莊競程說，感謝每一位站出來支持他、在公園及街頭聽他談政策的市民，近半年是十分美好的回憶，市民給予的信任，更是他未來最珍貴的養分。

莊競程說，無論選舉結果如何，在民主體制下，市民都透過選票選擇自己想要的生活，每一位新竹市民都是最大的贏家。他也拜託大家，對新竹這座城市的愛與關心，絕對不要因為一次選舉的結束而停止。