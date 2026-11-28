國民黨台中市長候選人江啟臣今晚8時30分，與台中市長盧秀燕牽手共同上台，首先深深一鞠躬向所有支持者致謝。江啟臣向台下支持者說對不起，江表示，這次選舉結果不如預期，是他的努力不夠，也要祝福何欣純當選，未來大台中要持續前進。

江啟臣在盧秀燕陪同下抵達競選總部，支持者難掩落寞神情，現場加油聲不斷。盧秀燕表示，此次選舉覺得很抱歉，這一年以來，感謝幫忙江啟臣的競選團隊，以及投給江啟臣的所有市民，我們要致上最大敬意與謝意，對於何欣純當選予以祝福，不管在什麼崗位，市民都是我們的家人，未來也會全力以赴。