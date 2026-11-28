嘉義市長選舉結果出爐，民進黨王美惠當選新任市長，現任市長黃敏惠晚間帶副市長林瑞彥，到王美惠競總表達祝賀，肯定嘉義市民透過選票展現民主風範，也強調市府未來20多天除了持續做好市政工作，更會進行完整交接，讓市政順利銜接。

黃敏惠表示，這次選舉競爭激烈，但值得肯定的是，選舉活動在晚間十點後，各陣營都能迅速停止造勢，從原本激情澎湃的選舉氛圍回歸平靜，充分展現民主素養。她感謝所有市民展現民主風範，透過選票做出選擇，也特別前來恭喜王美惠接下市長重責。

黃敏惠指出，市長職務不只是一個職位，更是一份使命，期待未來不分藍綠、跨越政黨立場，共同為嘉義市打拚。她也呼籲中央政府應更加重視嘉義市的建設與發展，嘉義市在各項建設上仍需要中央支持與資源挹注，希望新任市長上任後，中央能給予更多協助。

談到市政延續，黃敏惠提及，65歲以上長者健保補助等市民關心的福利政策，以及地方建設與能源議題，都希望能夠持續受到重視。她也強調，光電板設置等相關議題，政府應重視民意，回應地方民眾的關切。

黃敏惠表示，距離新舊市長交接還有二十多天，市府團隊會在任期最後階段繼續把市政工作做好，並進行更完整的業務交接。未來王美惠在施政上如果有任何需要聯繫或協助的地方，現任市府都願意提供必要協助。

她最後強調，市民已經透過選票做出決定，政黨中央也應尊重並全力支持，讓嘉義市持續進步。市政沒有藍綠之分，如何讓嘉義更好，才是所有人的共同期待。王美惠感謝市長黃敏惠，強調嘉義市不分藍綠共同為市民打拚