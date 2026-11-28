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2026屏東縣長當選結果／周春米連任成功感謝縣府團隊 「是競選連任最堅實基礎」
屏東縣長周春米連任成功，這次大贏蘇清泉，拿下過半得票率，周春米今接受媒體聯訪說，謝謝屏東鄉親，「讓我可以繼續成為你們縣長，繼續為大家服務四年」。
周春米說，相較於四年前，她當時贏得票數不多，她是位新人，上任後無時無刻在想要如何照顧鄉親，讓城市更進步，縣府團隊真的卯足全力，全面啟動，「我帶領他們，他們（縣府團隊）帶領著我，謝謝縣府團隊打下來政績，成為我這次競選連任最堅實的基礎」。
周春米說，這四年來她以縣長身分勤跑33鄉鎮市，讓她對每個鄉鎮都有更多連結，更了解鄉鎮需求，賴清德總統均衡台灣，她也是抱持著均衡屏東，建設鄉鎮，一步一腳印，屏東發展不能停，謝謝中央支持。剛剛她也跟賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰報告，謝謝大家幫忙。
「現在是屏東最關鍵時刻，發展建設需要大步向前！」周春米說，讓她繼續領軍，跟縣府團隊一起努力，感謝鄉親這四年信任，謝謝大家，「讓周春米繼續成為你們的縣長」。
周春米說，勝選高興也只能1個小時，還有很多事情要做，謝謝她的家人，88歲母親、謝謝先生邱法官已經退休，謝謝哥哥、嫂嫂、姪子、姪女們，謝謝大家守護，謝謝屏東所有鄉親。
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