花蓮縣長候選人張峻與對手國民黨籍候選人游淑貞選票差距小，根據張峻的競選總部開票結果，張峻僅落後游淑貞268票，僅相差0.16%，達法定差距，張峻宣布要封存票匭，聲請驗票。不過確切票數仍待選委會公布。

張峻表示，今天晚上，看到這麼多一路陪伴張峻的鄉親好朋友，內心真的非常激動，也非常感動，今天的結果，超過六萬人的支持，是大家共同的努力，在這邊一鞠躬，跟大家說聲謝謝。

張峻指出，從宣布參選到今天，這一路走來，經歷了多少打壓、多少抹黑、多少攻擊，但是因為有你們的支持、有你們的陪伴，讓我更加堅定改變花蓮的決心。

張峻說，17年前，從光復出來服務鄉親，一路走到今天，始終沒有忘記自己從哪裡來，更沒有忘記自己為什麼要站在這裡，鄉親想要改變的心，張峻都知道，也都感受到了，今天，差這麼一些些，是自己努力不足，一定會勇敢承擔。

張峻指出，與對手游淑貞差距不到500票，無效票超過2500票，這是法定差距在千分之三的驗票空間，我今晚會提出聲請驗票，保存選票，也給關心的各位好朋友，一個交代，相關準備會立刻跟團隊來行動。

最後，張峻感謝所有支持我的鄉親好朋友、所有後援會的幹部、志工，以及一路打拚的競選團隊。還有現在還在這裡，一起奮鬥的每一位，這一路走來，大家真的辛苦了。

張峻說，今天差距這一點點，我們就等待法院到時候來驗票的結果，輸這一點點不會打擊到我的士氣。