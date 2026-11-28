嘉義市選舉結果揭曉後，王美惠晚間8時發表當選感言，她向一路支持她的鄉親表達感謝。她表示，自己是一個沒有太多資源的嘉義女人，能夠一步一腳印走到今天，靠的是鄉親的信任、鼓勵、握手與擁抱。未來的路還很長，希望大家繼續牽手同行，為嘉義市的發展一起努力。

王美惠致詞時，首先感謝鄉親長輩一路以來的支持，也感謝大家在選舉過程中給予她鼓勵與肯定。她感性地說，自己一路走來沒有太多資源，靠著一步一腳印、勤跑基層，累積鄉親的信任。每一次握手、每一個擁抱，都是支持她繼續向前的力量。

她表示，自己經常思考，未來要如何讓嘉義市民生活得更好，讓市政建設更完善，市民生活更加便利，打造一個友善、無障礙的城市，這也是她對鄉親承諾的責任。

王美惠也提到，自己長期往返台北與嘉義，經常一早六點出門，搭乘六時五十七分的高鐵北上開會，即使人在外地，心裡始終掛念嘉義市民，以及地方每一項建設的進度，希望能持續為嘉義爭取更多資源。

她說，外界經常關心嘉義市的發展，甚至有人質疑嘉義市是否有所進步，但她相信，鄉親都看得到她二十多年來騎著摩托車、站在第一線為地方服務的努力。嘉義是大家共同的家，未來希望市民攜手合作，讓外界提到嘉義時，都能對這座城市豎起大拇指。

王美惠最後再次感謝鄉親這次給予她的支持與肯定，強調未來仍會不放棄地方服務的初心，繼續手牽手為嘉義市打拚，不辜負市民的期待。

嘉義市長當選人壬美惠發表當選感言。記者魯永明／攝影

嘉義市長當選人壬美惠發表當選感言。記者魯永明／攝影

嘉義市長當選人壬美惠發表當選感言。記者魯永明／攝影

嘉義市長當選人壬美惠發表當選感言。記者魯永明／攝影

嘉義市長當選人壬美惠發表當選感言。記者魯永明／攝影