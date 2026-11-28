民進黨陳素月當選彰化縣長，接棒王惠美，成為彰化縣第四位女性縣長。她從國會助理、縣議員到四屆立委，歷經基層政治歷練，也曾遭遇選舉挫敗，如今成為彰化縣新任掌舵者，也讓彰化縣長選舉再度出現「兩藍一綠」的政黨輪替。陳素月如何打破過去的魔咒，在四年任期內交出成績，爭取民進黨延續彰化執政，將是她任內的重要考驗。

陳素月1966年出生於南投縣名間鄉，畢業於文化大學史學系及史學研究所碩士班，早年擔任立委翁金珠、魏明谷國會助理，從基層政治幕僚做起。2002年首次參選彰化縣議員失利，同年丈夫因車禍過世，家庭與政治生涯都面臨轉折，她獨力扶養兩子，仍持續投入地方政治。

陳素月2005年、2009年連續當選縣議員，2014年轉戰員林鎮長選舉未能當選，直到2015年立委補選勝出，正式進入國會，此後連續當選第8至11屆立法委員，這次更進一步挑戰縣長大位。

然而民進黨縣長提名過程一度出現紛擾，黨內雖在提名後逐步整合，但未認同初選結果的前彰化市長邱建富脫黨參選，也讓綠營一度面臨分票隱憂。選戰期間，陳素月雖在民調中一路領先，卻未能明顯突破綠營基本盤，直到選戰尾聲，黨內重量級人士接連到彰化站台，陳素月依循選舉節奏密集掃街，長期耕耘在地的印象等催出支持者選票。

彰化是六都以外人口最多的縣市，長期被視為藍綠政治版圖的搖擺區，縣長選舉更有「兩藍一綠」的政黨輪替現象。這次民進黨重新拿回縣政，迎來中央與地方同黨執政契機，陳素月如何善用這項優勢，爭取中央資源挹注，並將選舉期間提出的政見落實，實現真正的「彰化加速」，將是新一屆縣府的重要責任。