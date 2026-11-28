國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉今天晚間發表敗選感言，他表示，努力不夠，向支持者致謝與致歉，並恭喜屏東縣長周春米連任成功。

屏東縣長周春米票數一路領先，國民黨屏東縣黨部開票氣氛低迷。晚間周春米自行宣布當選，蘇清泉隨後發表敗選感言。

蘇清泉接受媒體聯訪表示，感謝支持者不離不棄，「我們努力不夠、失敗」，跟大家致謝與致歉。也恭喜周春米連任成功，希望她能夠照顧屏東鄉親，讓他們能更好。

媒體詢問，很多選民關心後續安排及生涯規劃，蘇清泉表示，講一大堆原因也沒用，洋流外溢事實上有影響。國民黨一些黨中央職位，或者主委職位等可能都有變動，後續再跟大家報告。