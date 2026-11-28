聽新聞
0:00 / 0:00
2026屏東縣長當選結果／發表敗選感言 蘇清泉稱「我們努力不夠」：恭喜周春米連任
國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉今天晚間發表敗選感言，他表示，努力不夠，向支持者致謝與致歉，並恭喜屏東縣長周春米連任成功。
屏東縣長周春米票數一路領先，國民黨屏東縣黨部開票氣氛低迷。晚間周春米自行宣布當選，蘇清泉隨後發表敗選感言。
蘇清泉接受媒體聯訪表示，感謝支持者不離不棄，「我們努力不夠、失敗」，跟大家致謝與致歉。也恭喜周春米連任成功，希望她能夠照顧屏東鄉親，讓他們能更好。
媒體詢問，很多選民關心後續安排及生涯規劃，蘇清泉表示，講一大堆原因也沒用，洋流外溢事實上有影響。國民黨一些黨中央職位，或者主委職位等可能都有變動，後續再跟大家報告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。