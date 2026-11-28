聽新聞
0:00 / 0:00
2026澎湖縣長當選結果／藍天再現！陳振中宣布當選 競總煙火鞭炮齊放
2026年澎湖縣長選舉開票結果今晚揭曉，國民黨澎湖縣長參選人陳振中自下午4時開票後一路穩定領先，晚間7時15分得票數正式突破2萬票大關，大幅拉開與民進黨候選人吳淑瑾、無黨籍候選人葉竹林的差距，陳振中隨即在位於馬公市民族路的競選總部自行宣布當選，替國民黨成功收復失去4年的澎湖縣執政權。
隨著開票數字持續攀升、勝選底定，陳振中競選總部外早已擠滿數百名熱情支持者，大家手揮旗幟緊盯票數統計螢幕，一看到統計票數破2萬時，現場瞬間爆出震耳欲聾的歡呼聲與「陳振中凍蒜」口號。
陳振中隨後在愛妻與競選團隊幹部陪同下現身受訪，現場支持者再度報以熱烈掌聲與喝采，面對勝選結果，陳振中神情穩重地表示，感謝所有鄉親一路以來的支持與肯定，「但我想這是責任的開始，高興的話應該就是短短的一個晚上而已」。
總部外隨即燃起璀璨煙火與震天鞭炮，火光與歡笑聲交織，支持者相互擁抱歡呼、爭相合影，現場氣氛沸騰到最高點。
陳振中強調，接下來最重要的是為澎湖鄉親的未來與地方發展投入相關計畫與規畫，一步一腳印落實政見承諾，「我相信澎湖可以更好，我們一定會給鄉親更好的生活，非常感謝大家」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。