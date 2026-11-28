2026年澎湖縣長選舉開票結果今晚揭曉，國民黨澎湖縣長參選人陳振中自下午4時開票後一路穩定領先，晚間7時15分得票數正式突破2萬票大關，大幅拉開與民進黨候選人吳淑瑾、無黨籍候選人葉竹林的差距，陳振中隨即在位於馬公市民族路的競選總部自行宣布當選，替國民黨成功收復失去4年的澎湖縣執政權。

隨著開票數字持續攀升、勝選底定，陳振中競選總部外早已擠滿數百名熱情支持者，大家手揮旗幟緊盯票數統計螢幕，一看到統計票數破2萬時，現場瞬間爆出震耳欲聾的歡呼聲與「陳振中凍蒜」口號。

陳振中隨後在愛妻與競選團隊幹部陪同下現身受訪，現場支持者再度報以熱烈掌聲與喝采，面對勝選結果，陳振中神情穩重地表示，感謝所有鄉親一路以來的支持與肯定，「但我想這是責任的開始，高興的話應該就是短短的一個晚上而已」。

總部外隨即燃起璀璨煙火與震天鞭炮，火光與歡笑聲交織，支持者相互擁抱歡呼、爭相合影，現場氣氛沸騰到最高點。

陳振中強調，接下來最重要的是為澎湖鄉親的未來與地方發展投入相關計畫與規畫，一步一腳印落實政見承諾，「我相信澎湖可以更好，我們一定會給鄉親更好的生活，非常感謝大家」。