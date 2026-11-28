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2026桃園市長當選結果／承認敗選！黃世杰感謝支持者一路相挺：打了一場美好的仗
民進黨桃園市長參選人黃世杰今晚近8時在南區競選總部承認努力不夠，感謝市民朋友一路相挺，他尊重市民的選擇。台下支持者「小企鵝」依然為他加歡呼、加油，認為比較上次藍綠對決，這一次與張善政的差距縮小，雖敗猶榮。
黃世杰希望大家不要太傷心，不要不捨，因為大家打了一場美好的仗，思考什麼是美好的城市，不要因為今天的結果而產生任何負面的怨恨，或是不好的想法、不同的選擇，我們一樣可以生活在一起，我們還是鄰居還是朋友。
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