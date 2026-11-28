2026九合一選舉今（28）日登場，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方自行宣布勝選，新竹縣有望迎來睽違25年的政黨輪替。有網友驚呼，從出生至今從未看過民進黨拿下新竹縣長寶座，引起不少網友討論，除了分析此次選戰結果，也有人翻出新竹縣過往的執政歷史。

一名網友在Threads發文表示，對於鄭朝方此次的開票表現相當意外，直呼「鄭朝方也太強了吧」，並提到自己從出生至今，未曾經歷民進黨在新竹縣執政的時期。

貼文曝光後引發討論，有網友將此次選戰結果歸因於地方經營、政黨競合及競選策略等因素，認為鄭朝方在竹北市長任內的施政表現，可能是影響部分選民投票意向的原因之一。也有網友認為，此次選舉受到多項因素影響，若換成其他候選人，未必會出現相同結果。

另據網友分享，家中長期支持國民黨的長輩此次也改變投票選擇，有人表示「從出生到現在第一次看到我家深藍去投民進黨」，另有人透露，家中長輩雖然政治立場偏藍，對於鄭朝方在竹北市長任內的表現仍持正面看法。

不過，原PO的一番感嘆也勾起資深在地居民的回憶。新竹縣過去曾有兩位民進黨籍縣長，范振宗自1989年至1997年連任兩屆，林光華則於1997年至2001年接任。對於2001年後出生的年輕世代而言，這次確實可能是人生中首次經歷新竹縣政黨輪替。