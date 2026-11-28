今天是新竹市長選舉投票，現任市長高虹安成功連任，稍早發表談話，她說，謝謝民眾黨，也謝謝國民黨，謝謝兩黨在這場選舉中給虹安的支持與幫忙，更要謝謝所有無黨無派為新竹市一起打拚的朋友。

另外，高虹安也向民進黨候選人莊競程、無黨籍候選人何志勇致意，感謝兩人投入這場選舉，走訪不同地方，讓更多市民的意見有機會被聽見，也讓她有機會一起討論新竹市接下來要努力的方向，選舉競爭是一時的，希望一起努力讓新竹市更好。

高虹安說，今天，大家一起完成了一場偉大的民主選舉。每一位走進投票所的市民，都為新竹市的下一個四年做出了自己的選擇。謝謝大家珍惜手中的這一票，也謝謝今天從早忙到晚的選務、警察，讓市民平順地完成投票。她也謝謝新竹市民，再一次把市長的責任託付給她。這一票的分量，她會記在心裡，用接下來四年的努力工作來回應。

高虹安指出，謝謝一路不眠不休陪她走到今天的競選總部夥伴、後援會和志工們。也謝謝和她一起團結作戰的議員、里長候選人。更謝謝在這場選舉中支持她、鼓勵她的家人朋友，陪她過了這一段作息不正常的日子。今天晚上，請大家好好吃一頓飯、睡一個好覺，大家辛苦了，謝謝。

高虹安說，選舉到今天告一段落。她希望，這段時間因為選舉而緊繃對立的關係，接下來可以慢慢修復和回歸日常。每一位新竹市民，都是她要照顧和服務的對象。

她說，這場選舉中，很多候選人提出了他們的政見。接下來，她會請市府團隊把這些政見一項一項整理，不分黨派，對新竹市有幫助、實務可行的，她會認真研究如何推動。哪些可以接上現有的計畫，哪些需要籌措經費，哪些需要和議會、中央或鄰近縣市一起合作，她會務實評估，也會向市民說明進度。